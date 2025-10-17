В небольшом книжном магазине OQY по выходным собираются любители чтения. Здесь нет строгих правил: можно прийти с чашкой кофе, поговорить или просто послушать, как другие размышляют о героях, сюжетах или цитируют любимые фразы. Эту атмосферу соз­дает Элина Петрова – книжный блогер, юрист, организатор сразу трех книжных клубов столицы.

Элина признается, что все началось с любви к чтению. Читает она много – около 120 книг в год: от фэнтези и научной фантастики до детективов и научно-популярной литературы. В какой-то момент она решила делиться впечатлениями о прочитанном в социальных сетях, что стало началом ее букблогинга. Параллельно она ходила в книжные клубы города. Когда закрылся один из них, Элина решила, что хочет создать свое пространство для встреч. Так появился первый офлайн-клуб «Трукрайма много не бывает», посвященный детективам, триллерам и книгам о реальных преступлениях. Для Элины это отголосок неосуществленной мечты. Когда-то девушка мечтала работать в полиции, и ее интересовал жанр документального расследования.

– Я связалась с представителем книжного магазина OQY, который предложил свое пространство, – рассказывает руководитель клубов. – Первое время, конечно, было страшно, а вдруг никто не придет. Ведь опыта организации мероприятия такого формата еще не было. Отправляла анонс знакомым, друзьям, коллегам – и потихоньку в клуб стали приходить первые посетители.

Те встречи вдохновили Элину, и вскоре она создала второй проект Dark Romance – сообщество, где читают романы «плюс 18».

– Несмотря на провокационное название, это пространство доверия и откровенности, – признается букблогер. – Клуб преимущест­венно женский. Мы обсуждаем такие книги через призму психологии. Для нас это место отдыха, где можно обсудить психологию героинь, просто посмеяться и расслабиться.

Третьим важным проектом стал клуб «Казахстанские страницы». Его особенность в том, что здесь обсуждают книги отечественных авторов, а на встречи с читателями приходят сами писатели. К примеру, клуб уже посетили Мария Омар, Александр Левин, Айгуль Клиновская, Нурлан Токсанов, Тимур Нигматуллин, Ирина Бакулина и другие писатели.

– Для меня важно, чтобы наши авторы звучали. Чтобы читатель знал: современная казахстанская литература есть, она разнообразная и живая, – говорит Элина Петрова.

К слову, «Казахстанские страницы» уже вышел за форматы просто книжного клуба. В сентябре его участники выступили на литературном фестивале Fahrenheit в Алматы, а сама Элина модерировала встречи с писательницами Айгуль Клиновской и Сауле Кожатаевой.

В ее клубах встречаются люди разных профессий и возрастов. Помимо книг они говорят о себе, своих увлечениях, о жизни, обсуж­дают проблемные темы.

За внешней легкостью работы клубов скрывается огромный труд. Каждое заседание клуба Элина Петрова планирует заранее, ведет календарь встреч, подстраивает расписание под авторов и участников. Тщательно подбирает книги, знакомит участников с авторами из разных стран. Читая книгу, она каждый раз делает заметки, выписывает цитаты, составляет вопросы для обсуждения, а кроме того, занимается организационной работой.

– Я юрист с семнадцатилетним стажем, – рассказывает Элина. – Пять дней в неделю работаю корпоративным юристом. Параллельно участвую в съемках как второй режиссер, веду проекты киносообщества KinoHubKZ и CastHub и телеграм-каналы для своих книжных клубов. Иногда после работы хочется просто посмотреть фильм или полистать TikTok, но я все равно сажусь читать. Это ответственность перед людьми, которые приходят в мой клуб.

С недавнего времени клубы работают по регистрации и символическим донатам от одной тысячи тенге.

– Когда все бесплатно и «как получится», люди часто откладывают, – говорит Элина. – А я хочу, чтобы чтение было событием. Небольшая сумма, тысяча тенге, помогает ценить участие и поддерживать пространство, где мы собираемся.

Она признается, что ей часто предлагают монетизировать проекты, но у нее нет желания превращать их в бизнес. Свои клубы Элина называет «делом души». При этом наша собеседница не исключает государственной или грантовой поддержки для проекта «Казахстанские страницы», который продвигает отечественную литературу.

Сегодня книжные клубы становятся трендом. По словам Элины Петровой, это закономерный процесс, ведь с развитием новых технологий книги никуда не исчезли, а объединяют преданных читателей. Но при этом, напоминает букблогер, создание клуба – это труд, который требует времени, энергии и ответственности.

Несмотря на плотный график, Элина находит время читать для себя. Ее любимые книги – «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова, цикл книг о «Гарри Поттере» Джоан Роулинг и «Волшебник Земноморья» Урсулы Ле Гуин. Зачитываясь ими, Элина часто находит новые идеи и темы для следующих встреч в своих книжных клубах.