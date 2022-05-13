Бывший начальник Департамента полиции Алматинской области генерал-майор Серик Кудебаев признан подозреваемым по делу о январских событиях. Информацию корреспонденту Kazpravda.kz подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры РК.

По информации ведомства, Кудебаева подозревают в «бездействии по службе, повлекшем тяжкие последствия».

Напомним, 25 апреля в Министерстве внутренних дел прокомментировали увольнение Серика Кудебаева из органов внутренних дел.

«Кудебаев С.М. освобожден от занимаемой должности начальника Департамента полиции Алматинской области и уволен из органов внутренних дел с 18 февраля текущего года по собственному желанию», - сообщили в МВД.

26 января 2022 года «с учетом сложившейся криминогенной обстановки, для укрепления кадрового потенциала, усиления борьбы с преступностью, эффективного обеспечения безопасности граждан приказом министра внутренних дел, по согласованию с Администрацией Президента» начальником ДП Алматинской области был назначен бывший заместитель главы МВД Арыстангани Заппаров.

Отметим, Серик Кудебаев возглавил полицию Алматинской области 29 января 2020 года.