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Общество
Экс-глава ДП Алматинской области Серик Кудебаев уволен из органов внутренних дел

Сегодня в СМИ распространилась информация об увольнении из органов внутренних дел РК генерал-майора Серика Кудебаева. В пресс-службе Министерства внутренних дел подтвердили данную информацию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МИА «Казинформ».

Серик Кудебаев занимал пост начальника Департамента полиции Алматинской области.

Однако 26 января 2022 года «с учетом сложившейся криминогенной обстановки, для укрепления кадрового потенциала, усиления борьбы с преступностью, эффективного обеспечения безопасности граждан приказом министра внутренних дел, по согласованию с Администрацией Президента» его сменил на посту бывший заместитель главы МВД Арыстангани Заппаров

Серик Кудебаев возглавил полицию Алматинской области 29 января 2020 года.

Серик Кудебаев родился в 1965 году в Алматинской области. Окончил Карагандинскую высшую школа Министерства внутренних дел СССР, специальность – юрист.

В разные годы работал начальником отделения уголовного розыска отдела Государственного следственного комитета Жамбылского района Алматинской области, начальником управления криминальной полиции Жамбылской области, начальником управления внутренних дел Карасайского района.

Он также возглавлял полицию Алматинской области – с сентября 2012 года по октябрь 2013 года.

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