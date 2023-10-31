Генпрокуратура: допрошены сотрудники "АрселорМиттал Темиртау"

Происшествия
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Межведомственной следственно-оперативной группой продолжается расследование событий, произошедших на шахте имени Костенко АО «АрселорМиттал Темиртау», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК

Фото: kazpravda.kz

Координацию на месте осуществляет первый заместитель генпрокурора.

В целях выяснения причин и условий возникновения взрыва газо-метанной смеси, со спуском в шахту осуществлен первичный осмотр места происшествия.

Допрошены работники смены, руководители и ответственные сотрудники Угольного департамента «АМТ».

Назначены ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая, биологическая, геномно-молекулярная и другие.

Для проверки и дачи заключения по соответствию материального обеспечения по охране труда горняков привлечены специалисты госаудита и другие эксперты.

Изъята и анализируется документация, связанная с организацией работы и обеспечением техники безопасности на шахте. Проводятся иные мероприятия.

Действиям виновных лиц будет дана соответствующая правовая оценка.

Следственные действия с участием пострадавших и их родственников будут произведены с учетом их самочувствия и необходимости проведения похоронных процедур.

Следствие продолжается. Уголовное дело находится на контроле генерального прокурора.

Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.

#следствие #прокуратура #пожар #Караганда #РК #шахта

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