Генпрокуратура: допрошены сотрудники "АрселорМиттал Темиртау"

Межведомственной следственно-оперативной группой продолжается расследование событий, произошедших на шахте имени Костенко АО «АрселорМиттал Темиртау», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РК
Координацию на месте осуществляет первый заместитель генпрокурора.
В целях выяснения причин и условий возникновения взрыва газо-метанной смеси, со спуском в шахту осуществлен первичный осмотр места происшествия.
Допрошены работники смены, руководители и ответственные сотрудники Угольного департамента «АМТ».
Назначены ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая, биологическая, геномно-молекулярная и другие.
Для проверки и дачи заключения по соответствию материального обеспечения по охране труда горняков привлечены специалисты госаудита и другие эксперты.
Изъята и анализируется документация, связанная с организацией работы и обеспечением техники безопасности на шахте. Проводятся иные мероприятия.
Действиям виновных лиц будет дана соответствующая правовая оценка.
Следственные действия с участием пострадавших и их родственников будут произведены с учетом их самочувствия и необходимости проведения похоронных процедур.
Следствие продолжается. Уголовное дело находится на контроле генерального прокурора.
Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан разглашению не подлежит.