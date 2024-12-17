Герои повести Чингиза Айтматова ожили на сцене театра «Жастар»

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Дана Аменова
корреспондент

Долгожданную премьеру спектакля «Белый пароход» представили столичной публике, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба театра

В новом спектакле продолжаются поиски ответов на философские вопросы о нравственности, разрыве поколений и утрате духовных ценностей и исследуется человечность.

Вечная борьба добра и зла, характерная для произведений Айтматова, в форме драматической аллегории обыгрывается в постановке в жанре притчи.

Пронзительная история о семилетнем мальчике, которого ещё в раннем детстве оставили родители, тонко передает смыслы, заложенные автором. Согласно сюжетной линии, ребенка вырастил его дедушка. Он любил внука и часто рассказывал ему сказки о матери-оленихе, прародительнице великого рода бугинцев. Мальчик мечтал превратиться в рыбу и доплыть до белого парохода, что ходит по озеру Иссык-Куль. В его представлении он ассоциируется с недостижимой мечтой мальчика о счастье, мире, понимании и любви.

«Сцена оформлена в белом цвете, потому что белый цвет символизирует чистоту ребенка. В жизни все иначе – ее цвета чаще темные, обычные, а белый здесь подчеркивает светлый, невинный мир детства. Ведь ребенок – это ангел, всегда готовый мечтать. Главный герой, несмотря на равнодушие окружающих и постоянные упреки, сохраняет свою внут­реннюю чистоту. Да, он может расстроиться в моменте, когда его ругают, но детская душа быстро прощает и забывает. Он остается светлым и мечтательным, даже в этом суровом мире. Действие постановки разворачивается в заброшенном ауле. Это место словно потеряно во времени, его обитатели оторваны от мира, будто ждут чего-то, но никто к ним так и не приходит. Их жизнь кажется замкнутой, монотонной, день за днем повторяющейся. Они словно застыли в своем изолированном существовании, и это неизбежно ведет к духовной деградации», – прокомментировал молодой режиссер постановки Чингиз Жакыпбай.

Литературный стиль Айтматова глубоко поэтичен и насыщен метафорами, история разрушения последнего оплота традиций показана глазами мальчика. Доброму и заботливому дедушке Оразкулу в качестве антогониста противопоставлен жестокий и алчный дядя Оразкул. За всем происходящим из тени с укоризной наблюдает рогатая матерь-олениха.

Сценическое оформление, вдохновленное природой и национальными мотивами, создает  эфемерный мир, лежащий на границе реальности и старинных легенд.

 «Данная постановка наполнена трагизмом по детской мечте, которая так и не смогла сбыться, словно весь мир был против ее осуществления. Однако несмотря на преграды, надежда ребенка не умирает. Его чистая и наивная душа по-доброму воспринимает каждое событие между людьми в ауле. Ребенок все это пропускает через себя, впитывая, словно губка, и с неоскверненным сердцем покидает мир.  Дети обычно открыто говорят то, что думают, не прикрываясь масками. Мне необходимо было не просто сыграть, а найти в себе те самые искренние, непосредственные, забавные черты, свойственные подрастающему поколению», – заключил актер  Асылбек Айтиш.

Стопроцентное попадание в книжные образы и потрясающая игра артистов вызвали восторг зрительного зала.

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