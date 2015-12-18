​Герои «Звездных войн» заговорили на казахском

Аида АХМЕТОВА, Астана

«Жұлдызды соғыстар: күштің оянуы» /; «Звездные войны: Пробуждение силы» – тринадцатый фильм, переведенный на казахский язык за время действия проекта по дубляжу, и первая голливудская картина, дублированная на студии Aray Media Group в Астане. Организаторы проекта – ассоциация «Болашак» при поддержке акимата Алматы, компании MARWIN и партии «Нур Отан» в рамках проекта «Жастар – Отанға!».

«Этот проект вносит значимый вклад в реализацию программы развития языков, способствуя популяризации казахского языка, расширению сферы его применения», – отметил председатель совета ассоциации «Болашак», председатель правления АО «НУХ «Байтерек» Куандык Бишимбаев.

Режиссером дубляжа выступил Тимур Балымбетов, уже работавший над картинами «Стражи Галактики» и «Мстители». «Я подошел к «Звездным войнам» с большим трепетом, так как выход знаменитой саги кинозрители ждали целое десятилетие», – признался он. Для дубляжа привлечено более 25 актеров, среди них – Шахмурат Ордабаев (Финн), Сауле Турдахунова (Рэй), Жасулан Байсалбеков (Кайло Рэн), Бекболат Курмангожаев (Хан Соло), Гульназ Ауесбаева (Маз), Самат Кордабаев (По).

На премьеру фильма были приглашены воспитанники детских домов, представители культурной и творческой интеллигенции, деловых и политических кругов Казах­стана, республиканских молодежных организаций, СМИ.

