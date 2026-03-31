Главной сенсацией игрового уик-энда стал разгром «Астаны» в Алматы. «Кайрат» отправил в ворота соперника четыре безответных мяча уже в первом тайме. Дублем отметился португалец Жоржиньо, еще по голу на свой счет записали белорусский защитник Александр Мартынович и восстановившийся после травмы Дастан Сатпаев. Результат 4:0 снова напоминает о том, что столичный клуб, к сожалению, переживает не самые лучшие времена.

Особого внимания заслужил поединок в Шымкенте между «Ордабасы» и «Атырау». Итоговый счет 1:1 выглядит откровенной несправедливостью, ведь гости вполне могли победить со счетом 2:0. На 82-й минуте россиянин Константин Дорофеев отправил в сетку хозяев вроде бы бесспорный второй мяч. Однако главный арбитр Санжар Искаков и его коллеги на VAR вдруг начали пересматривать этот эпизод. В итоге они нашли фантомный офсайд и отменили взятие ворот. Но и на этом все не завершилось! На 101-й минуте в ворота атыраусцев был назначен сомнительный пенальти, который реализовал Эльхан Астанов, «спасший» ­«Ордабасы» от поражения.

Вчера департамент судейства и инспектирования Казахстанской федерации футбола во главе с португальским экспертом Нуну Алешандре Паррейрой де Каштру официально признал эти промахи. Вердикт вынесен, ошибки подтверждены, но горький осадок от фактически «украденной» победы никуда не делся. Теперь интересно, как КФФ накажет судей.

«Елимай» из Семея в Астане, где он арендует стадион, был чуть сильнее костанайского ­«Тобола» – 1:0. Единственный гол с пенальти забил Роман ­Муртазаев. Несмотря на успех в Суперкубке, команда под руководством Нурбола ­Жумаскалиева в этом чемпионате пока занимает непривычно низкое место в таб­лице. В Жезказгане дебютант лиги «Улытау» сыграл вничью 1:1 с «Актобе». На гол грузинского хавбека Бека Вачиберадзе гости ответили точным ударом парагвайца Фредди Сосы. Очевидно, что словацкому наставнику ­«Актобе» Штефану ­Тарковичу (он проводил первый поединок) потребуется время для настройки игры.

В других матчах тура павлодарский «Иртыш» переиграл усть-каменогорский «Алтай» (1:0). В Кызылорде «Кайсар» разошелся миром с петропавловским ­«Кызылжаром» (0:0). Актауский «Каспий» уступил талдыкорганскому «Жетысу» с результатом 0:1 из-за досадного автогола бразильца Родриго ­Амарала. Столичный «Женис» снова упустил победу на последних секундах матча с кокшетауским «Окжетпесом» – счет матча 1:1.

Таким образом, четвертый тур обострил конкуренцию и вновь вывел на первый план проблемы качества арбитража.