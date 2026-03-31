В американском журнале «The National Interest» вышла статья Токаева о новой Конституции, сообщает Kazpravda.kz Приводим ниже текст.

Казахстан вступает в один из наиболее важных этапов своей политической трансформации – такого этапа не было за все 35 лет независимости. Недавний общенациональный референдум, уже третий подряд, показал, что политическая система страны становится более зрелой, а граждане готовы напрямую участвовать в определении будущего государства. Рекордная явка – 73,12% и 87,15% голосов «за» убедительно свидетельствуют о широкой общественной поддержке конституционных изменений.

Граждане одобрили новую Конституцию Казахстана, которая отражает подлинное стремление народа жить в справедливом и правовом государстве. В ее основе – принцип Закона и Порядка, неукоснительное уважение и защита основных прав и свобод человека, модернизация общества, а также приверженность развитию образования, науки, технологий, культуры, экологии, волонтерства и патриотизма. Важно и то, что Казахстан утверждается как светское государство.

В то же время это важный шаг вперед, направленный на то, чтобы оправдать ожидания будущих поколений. Именно поэтому я убежден, что новая Конституция станет своего рода «дорожной картой» для молодежи на многие годы вперед.

Текст Конституции прорабатывался тщательно и с максимальной ответственностью. Я лично участвовал в работе над каждой формулировкой. Конституционная комиссия, в состав которой вошли 129 граждан Казахстана, что стало беспрецедентным уровнем представительства, внимательно проработала каждую деталь. В течение шести месяцев общественного обсуждения было рассмотрено около 12 000 предложений экспертов и неправительственных организаций.

Новая Конституция закладывает прочную основу и дополнительно укрепляет наше стратегическое видение: «Сильный Президент, Влиятельный Парламент и Подотчетное Правительство».

Отмена президентской квоты усиливает независимость законодательной ветви власти. Переход к однопалатному парламенту (Курултаю) позволит повысить оперативность и ответственность в законотворческой деятельности. Создание нового консультативного органа – Халық Кенесі (Народного совета) расширит участие граждан и укрепит общественный диалог.

Институциональные реформы в рамках новой конституционной системы также будут способствовать развитию системы государственного управления и обеспечат регулярное обновление руководящих кадров. К их практическим результатам относятся введение должности Вице-президента, что отражает зрелость системы управления, а также установление ограничений по срокам для ключевых государственных должностей.

В центре новой Конституции – люди, а не только идея улучшения государственного управления. Впервые самый объемный раздел Основного закона посвящен защите прав и свобод человека. Документ предусматривает надежные гарантии неприкосновенности частной жизни, защиты персональных данных и жилища. Он также усиливает независимость судебной системы, обеспечивая каждому гражданину доступ к квалифицированной и независимой юридической защите. Наконец, вводится норма, согласно которой будущие изменения Конституции будут утверждаться на общенациональном референдуме, тем самым право принимать ключевые решения закрепляется за народом.

Помимо этого, новая Конституция формирует стратегическую основу для развития страны, способствует укреплению стабильности и повышает ее глобальную конкурентоспособность. В частности, она усиливает защиту права собственности, охраняет интеллектуальную собственность и устанавливает четкие правила ведения экономической деятельности. Также вводятся специальные правовые режимы для регионов ускоренного развития, что призвано стимулировать инновации и промышленный рост.

Казахстан уже является самым привлекательным направлением для прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Центральной Азии, на нашу страну приходится почти 70% всех поступающих в регион инвестиций. Тем не менее, предстоит еще многое сделать. Реформы необходимы для ускорения перехода Казахстана к полностью цифровому государству и инновационной экономике. Они также служат сигналом для наших международных инвесторов и партнеров о глубокой, закрепленной в Конституции и долгосрочной приверженности развитию бизнеса, инноваций и сотрудничества.

В течение трех десятилетий, несмотря на глобальные потрясения, наша страна уверенно развивается: Казахстан входит в число 50 крупнейших экономик мира, занимает место в топ-30 по уровню цифровизации государственного управления, располагает значительными запасами нефти и газа, а также возобновляемых источников энергии, критически важных полезных ископаемых и сельскохозяйственной продукции. Мы – космическая держава, которая председательствовала в ОБСЕ и входила в Совет Безопасности ООН.

Сегодня наша страна открывает новые торговые маршруты в рамках Среднего коридора, укрепляет сотрудничество с соседями по Центральной Азии, активно внедряет передовые технологии и использует самый современный в регионе суперкомпьютер для разработки собственной большой языковой модели.

Казахстан – это также страна с молодым населением, уровень образованности которого постоянно растет. Здесь создан мощный человеческий потенциал, включая признанных художников и исполнителей, а также недавних олимпийских чемпионов в фигурном катании и дзюдо.

Если Конституция 1995 года закрепляла основы независимости и самого выживания нации, то Конституция 2026 года – это документ зрелого, обновляющегося и уверенно смотрящего в будущее государства. Отныне 15 марта – день, когда наш народ сделал исторический выбор, будет отмечаться как День Конституции Казахстана.

В этот переломный момент мы закладываем основы более сильного государства, которое чтит свою историю и в то же время продвигает принципы справедливости, технологического прогресса, экономической открытости и ответственного глобального партнерства.