Выступая на панельной сессии, министр туризма и спорта ­Ербол Мырзабосынов подчеркнул: ­Казахстан – одно из немногих государств, где национальные дисциплины официально приравнены к олимпийским и признаны ­приоритетом. Сегодня в стране выстроена мощная инфраструктура: действуют 23 профильных клуба, 16 ипподромов и 14 специализированных спортшкол. Системный подход подкреплен и научным базисом: подготовка профессиональных кадров ведется на базе Казахского национального университета спорта.

Ербол Мырзабосынов провел серию ключевых встреч. Прошли переговоры с Билалом Эрдоганом. С министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым обсуждались вопросы двустороннего партнерства и участие российской стороны в турнире «Игры будущего», который примет Астана этим летом. В беседе с министром молодежи и спорта Турции Османом ­Ашкыном Баком была достигнута договоренность об обмене опытом и развитии современных форматов спорта.

С министром молодежи и спорта Азербайджана ­Фаридом Гаибовым обсуждался приезд их делегации на старты в ­Казахстан. А в ходе переговоров с директором Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете минис­тров Кыргызской Республики Урматом Асанбаевым были рассмотрены вопросы подготовки к VI Всемирным играм кочевников, которые пройдут в 2026-м в Кыргызстане. Казахстанская сторона внесла ряд предложений по расширению спортивной программы и выразила готовность к активному участию национальной сборной.