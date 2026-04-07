В Анталье прошел VIII Международный форум по этноспорту

Традиции
Кошкарбек Тусипов

В Турцию приехали делегаты из 29 стран для обсуждения будущего традиционных игр и подготовки к проекту Ethnosports 2027. Площадка, организованная Всемирной конфедерацией этноспорта под руководством ее президента Билала Эрдогана, стала также местом презентации казахстанского опыта, который вызвал живой интерес экспертного сообщества. Наша страна на этом форуме выступила не просто участником, а одним из главных идеологов сохранения культурного кода через спорт.

Выступая на панельной сессии, министр туризма и спорта ­Ербол Мырзабосынов подчеркнул: ­Казахстан – одно из немногих государств, где национальные дисциплины официально приравнены к олимпийским и признаны ­приоритетом. Сегодня в стране выстроена мощная инфраструктура: действуют 23 профильных клуба, 16 ипподромов и 14 специализированных спортшкол. Системный подход подкреплен и научным базисом: подготовка профессиональных кадров ведется на базе Казахского национального университета спорта.

Ербол Мырзабосынов провел серию ключевых встреч. Прошли переговоры с Билалом Эрдоганом. С министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым обсуждались вопросы двустороннего партнерства и участие российской стороны в турнире «Игры будущего», который примет Астана этим летом. В беседе с министром молодежи и спорта Турции Османом ­Ашкыном Баком была достигнута договоренность об обмене опытом и развитии современных форматов спорта.

С министром молодежи и спорта Азербайджана ­Фаридом Гаибовым обсуждался приезд их делегации на старты в ­Казахстан. А в ходе переговоров с директором Государственного агентства физической культуры и спорта при Кабинете минис­тров Кыргызской Республики Урматом Асанбаевым были рассмотрены вопросы подготовки к VI Всемирным играм кочевников, которые пройдут в 2026-м в Кыргызстане. Казахстанская сторона внесла ряд предложений по расширению спортивной программы и выразила готовность к активному участию национальной сборной.

