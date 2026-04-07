Алаколь готовится к приему туристов

Наталья Денисова
собственный корреспондент по области Жетiсу

Экологическое благополучие и санитарное состояние побережья озера Алаколь остаются в цент­ре внимания исполнительной власти области Жетысу.

В преддверии нового туристического сезона в Алакольском районе реализуется комплекс мер, направленных на сохранение уникальной экосистемы водоема и обеспечение чистоты пляжных зон. Важным шагом в этом направлении стало создание специализированного государственного коммунального предприятия «Алакөл Тазалық», которое теперь централизованно отвечает за порядок на побережье в селах Акши и Коктума, куда, собственно, и съезжаются туристы.

Для продуктивной работы нового предприятия уже ведется закуп спецтехники. Парк организации пополнит 21 машина, из которых десять уже прибыли и готовы к работе. Особое внимание уделено логистике сбора отходов: береговая линия в районе села Акши разделена на девять участков общей протяженностью 10 км. Это позволит систематизировать уборку и исключить появление стихийных свалок.

Руководитель отдела поддержки бизнеса и туризма Алакольского райо­на Дауренбек Мукабаев подчеркивает важность технического оснащения.

– В текущем году мы делаем упор на системный подход в вопросах санитарной очистки. К уже существующим контейнерам дополнительно планируется установить в местах обычного скопления туристов 100 контейнеров в селах Коктума и Акши. Работа будет полностью завершена до официального начала туристического сезона, – говорит он.

Параллельно с вопросами чистоты решаются задачи по защите ланд­шафта. По состоянию на начало года выполнены работы по укреплению 900 м береговой линии. Эти гидротехнические сооружения необходимы для предотвращения эрозии берега, которая в последние годы вызывала опасения у экологов и предпринимателей. Вода постепенно подбиралась к нескольким туробъектам, их могло попросту смыть в озеро. Таким образом, развитие инфраструктуры идет в тесной связке с природоохранными мероприятиями.

Обеспечение безопасности на воде также входит в план подготовки побережья к турсезону. К лету вдоль побережья на протяжении 13 км будут установлены буи, а береговую зону оборудуют 30 новыми кабинами для переодевания.

Говоря о перспективах развития района в рамках утвержденной Дорожной карты на 2025–2029 годы, Дауренбек Мукабаев отмечает, что вопросы экологической безопасности и комфорта туристов на берегу озера Алаколь являются приоритетными.

– Мы стремимся к тому, чтобы природное богатство региона сохранялось при растущем потоке отдыхающих, – утверждает чиновник.

Все вышеуказанные работы – от закупа техники до установки мусорных контейнеров – планируется завершить в полном объеме до начала купального сезона. Предполагается, что это позволит области не только принять рекордное количество гостей, но и минимизировать антропогенное воздействие на «пестрое озеро».

 

