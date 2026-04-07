В Астане прошел международный геологический форум Geoscience & Exploration of Central Asia (GECA 2026), который собрал представителей зарубежных организаций, дипломатического корпуса, а также крупных казахстанских и иностранных компаний.

фото пресс-службы Правительства РК

Выступая на пленарном заседании, Премьер-министр Олжас Бектенов поздравил специалистов отрасли с профессиональным праздником и подчеркнул стратегическую значимость геологоразведки для устойчивого экономического и промышленного развития республики.

– Текущий год стал поистине историческим для Казахстана – принята новая Конституция, которая создала основу для дальнейшей модернизации общества и всех сфер экономики. На республиканском референдуме граж­дане нашей страны своим активным участием показали пример настоящего патриотизма, выразив полную поддержку курсу Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева. Мы все уже нацелены на воплощение в жизнь норм Основного закона, направленных на повышение прозрачности госуправления, формирование благоприятного инвестиционного климата, развитие человеческого капитала. Преобразования открывают новые возможности для развития экономики, где геологоразведка выступает стратегической основой промышленности, – подчеркнул Олжас Бектенов.

Руководитель Правительства добавил, что по поручению Президента в Казахстане проводятся системные реформы в сфере геологии и недропользования. Они направлены на повышение инвестиционной привлекательности отрасли, модернизацию инфраструктуры и расширение применения современных технологий.

Одним из ключевых шагов стал запуск Единого портала недропользования, обеспечивающего прозрачный доступ к государственным услугам. Внедрение принципа «первый пришел – первый получил» позволило значительно упростить процедуры предоставления прав на недропользование. В результате за последние три года в геологоразведку удалось привлечь около 280 млрд тенге частных инвестиций.

В стране внедрены международные стандарты отчетности по запасам. В рамках дальнейшего развития отрасли осуществляется переход к формированию геофизических карт масштаба 1:50 000, что позволит обеспечить более системный подход к изучению недр. Формируется современная технологичная модель развития геологической отрасли.

Среди долгосрочных приоритетов обозначены вовлечение в экономический оборот техногенных минеральных образований, системная инвентаризация мес­торождений подземных вод, а также подготовка специалистов новой формации – геологов, инженеров и аналитиков, способных эффективно работать в условиях цифровой трансформации.

В Астане ведется работа по соз­данию геологического кластера, который объединит аналитическую лабораторию, керно­хранилище и фондохранилище геологической информации. Ожидается, что центр станет площадкой для концентрации кадровых и технических ресурсов отрасли и будет способствовать ускорению профильных исследований.

Казахстан обладает значительным минерально-сырьевым потенциалом и рассматривается инвесторами как один из приоритетных регионов для разведки, добычи и переработки полезных ископаемых. В стране насчитывается около десяти тысяч мес­торождений, а общий объем запасов по ключевым видам сырья составляет свыше 2,3 тыс. тонн золота, 4,3 млрд тонн неф­ти, 3,8 трлн кубометров газа, 33,5 млрд тонн угля и 26,7 млрд тонн железа.

Существенную часть ресурс­ной базы составляют редкоземельные металлы, включая мес­торождение Куйрыктыколь, открытое в 2025 году, с запасами в пределах 800 тыс. тонн церия, неодима, иттрия и других элемен­тов.

В рамках исполнения поручений Главы государства продолжается работа по доведению геолого-геофизической изученнос­ти территории рес­публики до 2,2 млн кв. км. На сегодня данный показатель достиг почти 2,04 млн кв. км. Отмечено, что финансирование геологичес­кого изучения недр увеличено десятикратно и в ближайшие три года составит около 500 млн долларов.

В ходе форума отдельное внимание было уделено вопросам развития международного сотрудничества, обмена опытом в сфере геологоразведки и недропользования, а также внедрения цифровых технологий и искусственного интеллекта.

С комментариями и предложениями по расширению взаимодействия выступили министр промышленности и строительства Казахстана Ерсайын Нагаспаев, заместитель министра горнодобывающей промышленности и геологии Узбекистана Рустам Юсупов, начальник главного управления геологии при Правительстве Таджикистана Илхом­джон Оймухаммадзода и другие.

В рамках участия в форуме Премьер-министр также ознакомился с выставочной частью, включая стенд «Жас геолог», экспозицию минералов и макет геологического кластера.