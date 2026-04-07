Президент напомнил о поручении, которое дал три года назад: открыть в стране филиалы ведущих мировых университетов. За это время открыты 33 филиала, включая такие престижные вузы, как МИФИ, Университет Аризоны, Сорбонна, Университет Лотарингии, Кардиффский университет.

Особое внимание Касым-Жомарт Токаев уделил тому, чтобы наука не оставалась только теорией, а приносила конкретную пользу экономике. «Мы должны менять менталитет нации… Поворачивать ее в сторону науки и технологий», – заявил Президент.

На химическом факультете КазНУ успешно работает отделение химической физики и материаловедения, которая специализируется по дисциплинам наноматериалы и нанотехнологии, а также пиро- и взрывчатые вещества (энергоемкие материалы). Бакалавры, магистры и докторанты выполняют научно-исследовательские работы на базе Института проблем горения КН МНВО РК, где имеется хорошо развитая инфраструктура лаборатории, установки. Здесь разработаны технологии получения специальных битумов, переработки нефтяных отходов в асфальтобетон упрощенным способом и мобильные установки для дорожной отрасли.

В последние годы ученые активно работают над нанотехнологиями: получают наноструктурированные и наноуглеродные материалы прямо в режиме горения. Эти материалы уже нашли применение как эффективные сорбенты для очистки воды, для селективного извлечения золота и в качестве биостимуляторов.

Особый вклад в коммерциализацию научных разработок вносят опытные ученые института. Доктор химических наук, профессор Николай Георгиевич Приходько, который 8 апреля отмечает 75-летний юбилей, долгие годы возглавляет лабораторию синтеза углеродных наноматериалов в пламени. Под его руководством выполнено немало проектов, разработаны технологии получения фуллеренов, графена и нанотрубок в пламени, которые уже применяются в энергетике, суперконденсаторах и системах хранения водорода.

Надо отметить уникальность метода синтеза графена в пламени, доработанный под руководством профессора Приходько для практического применения (например, покрытие поверхности токосъемников для суперкондесаторов), который отличается от других методов своей простотой, экономичностью и масштабируемостью, что сделало его перспективным для широкого использования.

В последние годы научная деятельность ученого также была направлена на синтез и повышение выхода графена из отходов растительной биомассы (в частности, из пшеничной, ячменной соломы и рисовой шелухи). В результате разработанных технологий по очистке и графитизации углеродных наноструктур был достигнут выход графена до 80%, что обеспечило его широкое прак­тическое применение (например, в качестве активного эффективного материала в электрохимических накопителях энергии).

Значительный вклад в достижения института вносит доктор химических наук, профессор Ердос Калимулла­улы Онгарбаев – ведущий специалист в области нефтехимии и химической физики, заведующий лабораторией нефтехимических процессов.

Более 25 лет он занимается переработкой тяжелых нефтей и нефтебитумных пород, получением и модифицированием битумов. Он руководил и принимал участие в реализации семи научных проектов грантового и программно-целевого финансирования, в результате которых изготовлены и испытаны пилотные установки по получению битумов и приготовлению асфальтобетонных смесей из нефтесодержащих отходов, получению кокса с предварительной деметаллизацией и обессериванием гудрона, ультра­звуковому извлечению природных битумов из нефтебитуминозных пород Казахстана, получению битумов окислением гудрона с добавлением резиновой крошки и отходов полимеров.

На основе резинобитумных вяжущих, полученных окислением гудрона ТОО «Асфальтобетон 1», модифицированного резиновой крошкой, приготовлено 123 тонны опытной партии асфальтобетонной смеси типа Б и уложен опытно-экспериментальный участок дороги шириной 12 м на автомобильной дороге в Алматы по улице Бурундайской.

Такие достижения ученых Инс­титута проблем горения наглядно подтверждают правоту Президента: наука должна давать реальный экономический эффект и служить развитию страны.

Именно поэтому в завершение встречи Касым-Жомарт Токаев обратился к научному и академическому сообществу: «От ваших идей, исследований, результатов работы, открытий во многом зависит, каким будет Казахстан завтра, насколько наша страна будет инновационной и прогрессивной. Уверен, что совместными усилиями мы сможем превратить Казахстан в один из ведущих научных и технологических центров Евразии».