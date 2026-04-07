– Мы все стали свидетелями фундаментального события исторического значения, определившего судьбу страны – новая Конституция принята на референдуме при активной поддержке казахстанцев. Как нам всем известно, Глава государства ­Касым-Жомарт Кемелевич­ ­Токаев – главный автор нашей Конституции, предусмат­ривающей дальнейшую модернизацию всех сфер экономики и общества. Важнейший документ определяет будущее развитие нации на долгосрочный период и делает Казахстан более устойчивым к любым вызовам. Заложен прочный фундамент для строительства Справедливого Казахстана, – отметил Олжас Бектенов.

Это, как подчеркнул Премьер, налагает на отрасль промышленности особую ответственность и требует создания эффективных перерабатывающих производств, способных превратить сырьевой потенциал в реальный рост благосостоя­ния населения.

В соответствии с поручениями Главы государства, данными в Послании народу и на расширенном заседании Правительства, в Казахстане ведется работа по формированию предсказуемой и устойчивой среды для развития машинострое­ния. Совместная задача государства и бизнеса – обеспечение справедливых и безо­пасных условий труда, развитие сис­темы социального партнерства.

Объем производства в машиностроении по итогам прошлого года достиг 5,7 трлн тенге при рос­те индекса физического объе­ма (ИФО) почти на 13%. Отечественные производители увереннее выходят на внешние рынки, о чем свидетельствует двукратное увеличение экспорта за пять лет: с 1,3 млрд долларов до 3,1 млрд. В респуб­лике действуют порядка 4 тыс. заводов, на которых работают более 130 тыс. квалифицированных специалистов.

Основу для дальнейшей модернизации обеспечивает рост инвестиций в основной капитал на треть – до 376 млрд тенге. Положительная динамика охватывает все магистральные направления отрасли, включая автопром, сельскохозяйственное, железнодорожное и электротехническое машиностроение.

Приоритетом государства остается повышение уровня локализации и переход к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью. При этом на текущем этапе важно форсировать переход от сборки к разработке собственных инженерных решений и созданию высокотехнологичных активов внутри республики.

– В условиях глобальной конкуренции ключевым фактором становится технологичность. Речь идет о цифровизации, роботизации и внедрении искусственного интеллекта. Эти процессы приобретают особую важность в рамках масштабных задач, поставленных Президентом. Как подчеркнул Глава государства ­Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, Казахстан должен стать одним из ведущих цифровых хабов региона. Объявление текущего года Годом цифровизации и искусственного интеллекта придаст машиностроению новый импульс для технологического рывка, – заявил Олжас Бектенов.

Ускоренная интеграция новых технологий выступает важным элементом трансформации. Согласно мировому опыту, использование предприятиями ИИ снижает затраты на техническое обслуживание оборудования до 40%. На казахстанском рынке уже имеются конкретные примеры.

По прогнозам экспертов, использование ИИ в проектировании и управлении качеством продукции обеспечит переход от частичной автоматизации к созданию умных заводов. В долго­срочной перспективе инновации дадут возможность отечественным производителям не только конкурировать с зарубежными компаниями, но и задавать новые стандарты качества на глобальных рынках.

Отдельное внимание должно быть уделено развитию человеческого капитала с упором на подготовку инженеров нового поколения. Более 60% образовательных грантов в Казахстане уже направлены на инженерные и IT-специальности.

Премьер-министр рассказал также о мерах, принимаемых Правительством по развитию промышленной кооперации, расширению рынков сбыта, модернизации производств и внедре­нию новых технологий.

– Развитие обрабатывающего сектора промышленности – главный приоритет в работе Правительства. От того, насколько успешно мы будем решать эту задачу, зависят перспективы развития Казахстана. Станем ли мы высокотехнологичной страной, производящей продукцию высокого передела с высокой добавленной стоимос­тью, либо продолжим развиваться как экономика преимущественно сырьевой направленности? Поэтому государство и бизнес должны направлять все усилия, для того чтобы максимально создавать производственные цепочки и сохранять добавленную стоимость внутри страны, – подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам прошлого года объем производства в обрабатывающем секторе составил 30,6 трлн тенге, что уже третий год подряд превышает показатели добываю­щей отрасли. По поручению Президента Правительство выстраивает взвешенную промышленную политику с акцентом на локализацию и поддержку компаний, открывающих производства на территории РК. В новом Налоговом кодексе закреплена норма о супервычетах до 300% по расходам бизнеса на НИОКР. Также важным шагом выступает предоставление льгот предприя­тиям, внедряю­щим ИИ и автоматизацию процессов.

В ходе состоявшейся затем дис­куссии первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин сообщил о разработке межгосударственной программы по развитию промышленной робототехники. Участие Казахстана в этом проекте позволит синхронизировать национальные меры с меж­дународной повесткой, открывая путь для трансфера технологий и глубокой локализации производства.

Особый интерес вызвал опыт КНР. Президент Совета по машиностроению Китайского комитета по продвижению международной торговли Чжоу Вэйдун привел впечатляющие цифры: в 2025 году производство роботов в КНР достигло 773 тыс. единиц, показав рост на 28%. Успех Поднебесной базируется на мощной гос­поддержке, колоссальном внутреннем спросе и замкнутой производственной цепочке, охватывающей 71 отрасль экономики. Объявление 2026 года в Казахстане Годом цифровизации и ИИ, по мнению китайского эксперта, открывает огромные возможности для автоматизации казах­станских предприятий.

В свою очередь министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев отметил, что Правительство проводит работу по созданию новой промышленной модели с упором на развитие технологических компетенций и инженерной базы. А председатель президиума НПП «Атамекен» Канат Шарлапаев сделал акцент на внедрении цифровых инструментов для расширения контрактации между малым бизнесом и крупными компаниями.

Генеральный директор АО «Тыныс» Кайрат Калманбаев поднял вопрос более активного участия казахстанских предприя­тий в осуществлении крупных проектов, в том числе в рамках Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

По итогам состоявшегося обмена мнениями Олжас Бектенов поручил минис­терствам энергетики, промышленности и строительства при реализации всех крупных проектов отдавать приоритет отечественным производителям.

Премьер-министр также посетил выставку Kazakhstan Machinery Fair 2026 и ознакомился с планами отечественных компаний по открытию новых производст­венных линий, наращиванию локализации и расширению товарной линейки выпус­каемой техники.