В преддверии эпохи умных машзаводов

Марина Демченко
специальный корреспондент

В Астане прошел XIII Форум машиностроителей респуб­лики. В работе отраслевой площадки принял участие и выступил с речью Премьер-министр Олжас Бектенов. Приветствуя участников пленарного заседания, посвященного рассмотрению воп­росов, касающихся внедрения в отрасль роботизации и передовых технологий, руководитель Правительства акцентировал внимание на принятии в Казахстане новой Конституции, ставшей институциональной основой для модернизации отраслей и устойчивого роста экономики.

фото пресс-службы Правительства РК

– Мы все стали свидетелями фундаментального события исторического значения, определившего судьбу страны – новая Конституция принята на референдуме при активной поддержке казахстанцев. Как нам всем известно, Глава государства ­Касым-Жомарт Кемелевич­ ­Токаев – главный автор нашей Конституции, предусмат­ривающей дальнейшую модернизацию всех сфер экономики и общества. Важнейший документ определяет будущее развитие нации на долгосрочный период и делает Казахстан более устойчивым к любым вызовам. Заложен прочный фундамент для строительства Справедливого Казахстана, – отметил Олжас Бектенов.

Это, как подчеркнул Премьер, налагает на отрасль промышленности особую ответственность и требует создания эффективных перерабатывающих производств, способных превратить сырьевой потенциал в реальный рост благосостоя­ния населения.

В соответствии с поручениями Главы государства, данными в Послании народу и на расширенном заседании Правительства, в Казахстане ведется работа по формированию предсказуемой и устойчивой среды для развития машинострое­ния. Совместная задача государства и бизнеса – обеспечение справедливых и безо­пасных условий труда, развитие сис­темы социального партнерства.

Объем производства в машиностроении по итогам прошлого года достиг 5,7 трлн тенге при рос­те индекса физического объе­ма (ИФО) почти на 13%. Отечественные производители увереннее выходят на внешние рынки, о чем свидетельствует двукратное увеличение экспорта за пять лет: с 1,3 млрд долларов до 3,1 млрд. В респуб­лике действуют порядка 4 тыс. заводов, на которых работают более 130 тыс. квалифицированных специалистов.

Основу для дальнейшей модернизации обеспечивает рост инвестиций в основной капитал на треть – до 376 млрд тенге. Положительная динамика охватывает все магистральные направления отрасли, включая автопром, сельскохозяйственное, железнодорожное и электротехническое машиностроение.

Приоритетом государства остается повышение уровня локализации и переход к выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью. При этом на текущем этапе важно форсировать переход от сборки к разработке собственных инженерных решений и созданию высокотехнологичных активов внутри республики.

– В условиях глобальной конкуренции ключевым фактором становится технологичность. Речь идет о цифровизации, роботизации и внедрении искусственного интеллекта. Эти процессы приобретают особую важность в рамках масштабных задач, поставленных Президентом. Как подчеркнул Глава государства ­Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, Казахстан должен стать одним из ведущих цифровых хабов региона. Объявление текущего года Годом цифровизации и искусственного интеллекта придаст машиностроению новый импульс для технологического рывка, – заявил Олжас Бектенов.

Ускоренная интеграция новых технологий выступает важным элементом трансформации. Согласно мировому опыту, использование предприятиями ИИ снижает затраты на техническое обслуживание оборудования до 40%. На казахстанском рынке уже имеются конкретные примеры.

По прогнозам экспертов, использование ИИ в проектировании и управлении качеством продукции обеспечит переход от частичной автоматизации к созданию умных заводов. В долго­срочной перспективе инновации дадут возможность отечественным производителям не только конкурировать с зарубежными компаниями, но и задавать новые стандарты качества на глобальных рынках.

Отдельное внимание должно быть уделено развитию человеческого капитала с упором на подготовку инженеров нового поколения. Более 60% образовательных грантов в Казахстане уже направлены на инженерные и IT-специальности.

Премьер-министр рассказал также о мерах, принимаемых Правительством по развитию промышленной кооперации, расширению рынков сбыта, модернизации производств и внедре­нию новых технологий.

– Развитие обрабатывающего сектора промышленности – главный приоритет в работе Правительства. От того, насколько успешно мы будем решать эту задачу, зависят перспективы развития Казахстана. Станем ли мы высокотехнологичной страной, производящей продукцию высокого передела с высокой добавленной стоимос­тью, либо продолжим развиваться как экономика преимущественно сырьевой направленности? Поэтому государство и бизнес должны направлять все усилия, для того чтобы максимально создавать производственные цепочки и сохранять добавленную стоимость внутри страны, – подчеркнул Олжас Бектенов.

По итогам прошлого года объем производства в обрабатывающем секторе составил 30,6 трлн тенге, что уже третий год подряд превышает показатели добываю­щей отрасли. По поручению Президента Правительство выстраивает взвешенную промышленную политику с акцентом на локализацию и поддержку компаний, открывающих производства на территории РК. В новом Налоговом кодексе закреплена норма о супервычетах до 300% по расходам бизнеса на НИОКР. Также важным шагом выступает предоставление льгот предприя­тиям, внедряю­щим ИИ и автоматизацию процессов.

В ходе состоявшейся затем дис­куссии первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин сообщил о разработке межгосударственной программы по развитию промышленной робототехники. Участие Казахстана в этом проекте позволит синхронизировать национальные меры с меж­дународной повесткой, открывая путь для трансфера технологий и глубокой локализации производства.

Особый интерес вызвал опыт КНР. Президент Совета по машиностроению Китайского комитета по продвижению международной торговли Чжоу Вэйдун привел впечатляющие цифры: в 2025 году производство роботов в КНР достигло 773 тыс. единиц, показав рост на 28%. Успех Поднебесной базируется на мощной гос­поддержке, колоссальном внутреннем спросе и замкнутой производственной цепочке, охватывающей 71 отрасль экономики. Объявление 2026 года в Казахстане Годом цифровизации и ИИ, по мнению китайского эксперта, открывает огромные возможности для автоматизации казах­станских предприятий.

В свою очередь министр промышленности и строительства РК Ерсайын Нагаспаев отметил, что Правительство проводит работу по созданию новой промышленной модели с упором на развитие технологических компетенций и инженерной базы. А председатель президиума НПП «Атамекен» Канат Шарлапаев сделал акцент на внедрении цифровых инструментов для расширения контрактации между малым бизнесом и крупными компаниями.

Генеральный директор АО «Тыныс» Кайрат Калманбаев поднял вопрос более активного участия казахстанских предприя­тий в осуществлении крупных проектов, в том числе в рамках Национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов.

По итогам состоявшегося обмена мнениями Олжас Бектенов поручил минис­терствам энергетики, промышленности и строительства при реализации всех крупных проектов отдавать приоритет отечественным производителям.

Премьер-министр также посетил выставку Kazakhstan Machinery Fair 2026 и ознакомился с планами отечественных компаний по открытию новых производст­венных линий, наращиванию локализации и расширению товарной линейки выпус­каемой техники.

#Астана #форум #Форум машиностроителей респуб­лики

Популярное

Все
Жизнь без границ
Две медали из Каира
Исторический успех
Вузы внедряют искусственный интеллект
В Анталье прошел VIII Международный форум по этноспорту
Конституционная реформа и общественное доверие
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Водная наука нуждается в поддержке
Парк превратился в современную зону отдыха
Парламентские слушания по цифровой трансформации АПК
Утилизация – слишком просто. А вот рециклинг...
В области Жетысу готовятся к севу сахарной свеклы
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Жизненный ритм Жанар
Дипломатическая поддержка казахстанской инициативы
Спрос высокий на газоблоки
Расширяя стратегическое партнерство
От мраморной муки до выпуска строительных смесей
Движение в режиме «день в день»
И дольше века длится день газеты
В американском журнале вышла статья Токаева о новой Конституции
Здесь важны прикосновения и звуки
Гвардейцы встретились со школьниками в Астане
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
Роналду начал переговоры о возвращении в Европу
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Рост сельхозпроизводства зафиксирован в Казахстане
Референдум – 2026: весь личный состав МВД переведен на усиление
Встречи с личным составом
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Олжас Бектенов проголосовал на республиканском референдуме
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Читайте также

Бектенов обозначил машиностроение одним из приоритетов экон…
Финансовые вливания должны подкрепляться технологическим об…
Геология роста
Казахстан стал площадкой первого геологического форума ЦА

