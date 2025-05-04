Фото: акимат Жамбылской области

В рамках международного фестиваля "Қызғалдақ мұра" — "Наследие тюльпанов" состоялся масштабный перформанс: 100 жамбылских мастеров совместно изготовили войлочный ковер площадью 200 квадратных метров с орнаментом тюльпана — символа Жамбылской области.

Ковер, созданный в результате трех месяцев кропотливой работы, стал рекордом Казахстана.

В ходе фестиваля ремесленникам был торжественно вручен сертификат Книги рекордов Казахстана.

Участники мероприятия, в том числе зарубежные гости, высоко оценили работу мастеров.

"Войлок занимает особое место в культуре казахского народа. В середине февраля 100 представителей пяти ремесленных ассоциаций региона объединились для реализации этого проекта. Творческая команда трудилась день и ночь для создания уникального произведения искусства с изображением тюльпана. Орнаменты для войлока подобрал известный дизайнер Айдархан Калиев", — рассказала председатель общественного объединения «Qoloner Taraz» Раушан Кундызбаева.

Работа выполнена в традиционной технике мокрого валяния.

Ковер покроют защитным стеклом и передадут в международный аэропорт "Әулие-Ата".

В рамках фестиваля также прошел обряд "Қымызмұрындық" — праздник первой пробы кумыса, конкурс на лучшего дояра, продемонстрированы традиции "Қазық қағу" и "Бие байлау". Также провели мастер-класс по приготовлению кумыса.