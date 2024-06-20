ГКНБ Кыргызстана закрыл дело в отношении казахстанского бизнесмена Джуманбаева

Уголовное преследование по факту финансирования ОПГ К.Асанбека со стороны Джуманбаева Владимира Викторовича прекращено, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабар

Фото: ГКНБ Кыргызстана

Как сообщили в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ КР), в рамках проведения следственно-оперативных мероприятий по материалам досудебного производства, зарегистрированного по факту легализации (отмывания) доходов, добытых преступным путем, были установлены отдельные факты финансирования деятельности ОПГ т.н. «вора в законе» К.Асанбека (Кольбаева) со стороны одного из крупных бизнесменов РК – Джуманбаева Владимира Викторовича.

Однако, 19 июня Владимир Джуманбаев прибыл на территорию Кыргызстана, где при его активном участии со следственными органами проведен ряд соответствующих следственно-оперативных мероприятий.

По результатам проведенных мероприятий, предъявленные ранее обвинения Джуманбаеву были сняты в связи с отсутствием причастности к деятельности и финансированию ОПГ, и досудебное производство в отношении последнего прекращено.

Напомним, ранее предприниматель, владелец компании «Вертекс Голд» Владимир Джуманбаев был объявлен в розыск по факту финансирования ОПГ К.Асанбека (Камчы Кольбаев).