Глава государства дал акиму год на улучшение ситуации в столице

Открывая совещание, Президент отметил, что за 25 лет, прошедших с переноса столицы, Астана стала большим современным городом. Столица растет очень быстрыми темпами, что в целом можно только приветствовать, но в то же время это создает определенные вызовы и сложнос­ти, которые столичные власти должны не просто решать по мере возникновения, а прогнозировать и предупреждать, учитывать в планах развития города.

Гармоничное и комплексное развитие, создание современной устойчивой городской среды, благоустройство столицы и повышение качества жизни ее жителей – вот задачи, которые стоят как перед акиматом Астаны и Правительством в целом, так и перед общественностью, которая должна активно вовлекаться в решение актуальных вопросов.

– Юбилей – это всегда особенное событие, которое акцентирует внимание не только на внушительных достижениях и ярких победах, но и на допущенных ошибках и упущенных возможностях. Важно извлечь правильные уроки и сделать соответствующие выводы. Сейчас не время расслабляться и довольствоваться достигнутым. В конкурентной борьбе побеждает тот, кто не почивает на лаврах, а постоянно самосовершенствуется и идет вперед. Есть китайская мудрость: в самой благоприятной ситуации таится опасность, в самой неблагоприятной ситуации есть возможности, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он напомнил, что город Астана – не только центр деловой, политической и культурной жизни Казахстана, он задает темпы развития всем регионам страны, является ориентиром для других городов. Поэтому, как подчеркнул Президент, требуется системная работа госорганов для решения накопившихся проблем, которые препятствуют устойчивому прогрессу мегаполиса.

На совещании Глава государства обозначил ряд приоритетных направлений дальнейшей работы.

Инфраструктурный «прокол»

В первую очередь Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что необходимо обеспечить надежное теплоснабжение столицы.

– Надо говорить откровенно, что ключевые проблемы Астаны вызваны неправильным планированием ее развития, вернее, полным отсутствием такового. Неконтролируемая форсированная застройка, погоня за большими объемами и непродуманные решения привели к дефициту жизненно важной инфраструктуры в городе. Причиной подобного плачевного результата стали либо вопиющая некомпетентность, либо корыстные побуждения ответственных руководителей. Городские власти во главу угла должны всегда ставить интересы государства и граждан, а не потакать запросам и жажде прибыли застройщиков, – заявил Президент.

Он отметил, что прошлый отопительный сезон для столицы прошел с огромным дефицитом тепловых мощностей, и по большому счету только теплая зима позволила избежать коллапса. При этом, продолжил Глава государства, местные власти продолжают содействовать возведению миллионов квадратных метров жилья, хотя обеспечить их нормальное теплоснабжение не готовы.

Как считает Президент, развитие инженерной инфраструктуры города во многом зависит и от профессионализма долж­ностных лиц, возглавляющих коммунальные предприятия. Он напомнил акиму Астаны Женису Касымбеку о данном в начале года поручении провес­ти анализ руководящего сос­тава городских коммунальных предприятий.

– В столице ТЭЦ возглавляет юрист, РЭК – оценщик, теплотранзит – агроном, горводоканал – зоотехник. Глубоко убежден, что каждый должен заниматься тем делом, в котором является профессионалом. В противном случае результаты работы будут соответствующие, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Из-за сложившегося дисбаланса новые теплоисточники, водоводы, очистные сооружения в столице строятся в «пожарном» режиме. Есть серьезные риски срыва сроков запуска энергетических объектов.

Так, Президент давал поручение до конца года ввести в эксплуатацию две газовые тепловые станции – «Туран» и «Юго-Восток», а также первую очередь ТЭЦ-3.

– Работы на этих объектах ведутся крайне низкими темпами или вовсе не ведутся. Отсутствуют персонал и техника на важных участках, таких как строительство второй секции золоотвала. Новые источники тепла нужно запустить в текущем году, и никаких отговорок здесь быть не должно. Другого варианта у нас просто нет. Но даже введение указанных теплоисточников позволит перекрыть дефицит буквально на пару лет, не более. Наша задача – обеспечить надежное теплоснабжение Астаны как минимум на десять лет вперед, – указал Глава государства.

Учитывая постоянный рост нагрузки на инженерные сети, Касым-Жомарт Токаев поручил срочно определиться со строительством второй очереди ТЭЦ-3 и третьей газовой котельной.

Он подчеркнул, что Астана выс­тупает локомотивом прогресса Казахстана, поэтому должна быть образцом стабильности и устойчивого развития. Президент также акцентировал, что Правительству необходимо держать на контроле подготовку к отопительному сезону во всех регионах – до наступления холодов в надлежащее состояние нужно привести теплоисточники и коммунальные сети по всей стране.

– Нельзя допустить повторения ситуации, когда в Экибастузе жители остались без тепла в 30-градусный мороз, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Водная безопасность

Водообеспечение – еще одна проблема Астаны, требующая незамедлительного решения.

Говоря об этом, Глава государства вновь обратил внимание, что сложившаяся ситуация с водой, особенно обострившаяся в этом году, стала закономерным следствием бездействия тех, кто должен заниматься развитием инженерной инфраструктуры города.

– Просчеты в такой критически важной для жизнеобеспечения сфере – это не просто недобросовестность, а реальное вредительство, спрос за которое должен быть соответствующим. В этой сфере нельзя допускать ошибки, потому что вода, тепло и свет – это жизненно важные потребности людей. Виновные должны быть привлечены к ответственности, – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня столица полностью зависит только от одного источника воды – Астанинского водо­хранилища, и это крайне рискованная ситуация. Мало того, что любая авария чревата полным «обезвоживанием» столицы, так еще, учитывая темпы развития города, объемов водохранилища хватит всего на пару лет.

Кроме того, Президент подчерк­нул, что водохранилище сильно загрязнено, нужно провести работы по очистке и углублению дна резервуара. Также необходимо тщательно исследовать и укрепить дамбу Астанинского водохранилища, провести ремонт его шлюзов и обеспечить регулярную подпитку от канала имени Сатпаева. Причем все это нужно сделать незамедлительно.

– У Астаны нет других источников снабжения питьевой водой, – вновь акцентировал Касым-Жомарт Токаев. – Ранее Министерству экологии было поручено провести комплексную работу по обеспечению города водой. Однако до сих пор результатов нет. Не выработаны даже предложения по решению проблемы. Еще раз повторю: профильное ведомство должно принять конкретные меры. Ни в коем случае нельзя затягивать с решением вопроса обеспечения города питьевой водой. Если необходимая работа не будет проведена, то я буду воспринимать это как саботаж. Нужно срочно исправлять ситуацию. Недопустимо оставлять столицу в столь уязвимом состоянии, – подчеркнул он.

Президент поручил Правительству и акимату столицы со следующего года приступить к работе по строительству водовода от канала имени Сатпаева до границ города. А альтернативные способы обеспечения Астаны водой нужно начать искать немедленно.

Очистка сточных вод – еще одна актуальная проблема. Глава государства отметил, что в настоящее время в городе действует единственное очистное сооружение, которое работает на пределе своих возможностей. В решении этого вопроса также проявились недостатки в городском планировании: так, третья насосно-фильтровальная станция, которая только усилит нагрузку на имеющуюся канализационно-очистную станции, уже готовится к вводу в эксплуатацию. А КОС-2 все еще на стадии проектирования.

– В результате проблемы только копятся и разрастаются, – указал Президент.

В ходе совещания он поручил со следующего года приступить к строительству четвертой НФС и второй нитки водовода технической воды от насосной станции в районе Тельмана. Акимату также поручено до конца следующего года расширить озеро-накопитель Карабидайык.

– Сейчас сбросы в реку Есиль с очистных сооружений загрязняют единственную водную артерию города. Это очень опасно, просто недопустимо. Правительству нужно решить вопросы нормативного регулирования этих сбросов. Вот чем должно заниматься Правительство и министерство – нормативным регулированием, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Также он указал на необходимость принятия акиматом мер для завершения строительства новой ливневой канализации.

Жилищный вопрос

Упорядочить строительство жилья – еще одно приоритетное направление работы.

Президент отметил, что сейчас в Астане строятся около 10 млн кв. метров жилья – темпы застройки высокие, а вот качество оставляет желать лучшего.

– Приоритетом должно быть благоустройство города, обеспечение комфортных условий для проживания людей. Вместе с тем отдельные строительные компании ставят свои интересы выше качества жизни граждан. Из-за отсутствия системного подхода к развитию города, целостности, участились случаи точечной застройки. На месте социальных объектов и общественных пространств возведены жилые комплексы, – указал на проблему Глава государства.

Он отметил, что строительство является важной частью экономики. На эту сферу выделяются значительные финансовые средства. Поэтому, подчеркнул Президент, наряду с честными предпринимателями в нее стремятся проникнуть и всевозможные мошенники.

По его словам, ряд компаний, воспользовавшись мораторием на проверку бизнеса, ведут строительство без соответствующих разрешительных документов, незаконно собирают средства дольщиков. Акимат совместно с правоохранительными органами должен пресекать эту опасную тенденцию на корню, заявил Касым-Жомарт Токаев. Нельзя закрывать глаза на сложившуюся проблему.

– Подобная преступная халатность и безответственность со стороны чиновников могут нанести ущерб национальной безопасности, – сказал Президент. – Во всех сферах, в том числе и в строительстве, должны соблюдаться закон и порядок. В целях недопущения незаконного строительства я поручал усилить контроль и навести порядок в данной отрасли. Сегодня около 4 тысяч дольщиков не могут заселиться в свои квартиры. Нужны решительные действия по проблемным объектам долевого строительства. Проводимой работы в этом направлении недостаточно. Следует завершить строительство 16 долевых жилищных объектов в нынешнем году. Данный вопрос необходимо полностью решить до конца 2023 года. В дальнейшем нужно пресекать появление подобных случаев, – подчеркнул он.

Решения требует также проблема ветхих и аварийных домов. По словам Главы государства, такие здания нужно сносить, а на их месте воздвигать новые дома. На первоначальном этапе в этой большой работе необходимо участие государства, но следует также привлекать и бизнес.

– Считаю необходимым задействовать потенциал предпринимательства и стимулировать инвестиционную активность частных застройщиков. Понятно, что инвесторы не желают тратить средства на снос и выкуп земельных участков на территории реновации. Им выгоднее застраивать пустые пространства с готовыми инженерными сетями на левом берегу Астаны. Но нужно находить компромиссы, – считает Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также подчеркнул, что Астана должна развиваться равномерно. Нужно нивелировать дисбалансы в развитии центра города и его окраин. Лучшие градостроительные решения, обеспечивающие комфортное проживание людей, должны использоваться на всей территории Астаны, уверен Президент.

– Сверкающие небоскребы, богатые кварталы и настоящие трущобы, полуразрушенные здания – это не наш путь. Надо «выравнивать» ситуацию. В этом и заключается суть идеи создания справедливого общества, – заявил он.

Стильный город-сад

Еще одна задача, которую обозначил Президент – нужны действенные меры для формирования единого архитектурного облика столицы. Он отметил, что разработанный Единый дизайн-код города на деле стал формальным документом, не оказавшим никакого влияния на внешний вид Астаны. Столицу заполонили невыразительные однотипные здания-коробки (как жилые, так и офисные), качество строительства которых зачастую не выдерживает никакой критики.

– А ведь это определяет архитектурный облик города на многие десятилетия вперед, – подчеркнул Глава государства. – Новые объекты не должны выбиваться из общей градостроительной концепции. Важно постоянно требовать этого от застройщиков. Вы посмотрите, как застраивается аллея Мыңжылдық, которая по замыслу должна была стать одной из визитных карточек столицы. В реальности мы получили две убогие улицы с безвкусными, кричащими фасадами, грязь повсюду, высохшие прутики вместо деревьев и массу проблем с инженерной инфраструктурой. Вдобавок ко всему единственный сквер на этой аллее отвели частной компании под возведение жилья. Это абсолютно неприемлемо. Поручаю вернуть предусмотренные генеральным планом скверы и срочно заняться системным развитием аллеи Мыңжылдық. Я обращаю особое внимание на озеленение города, на его обустройство, на развитие скверов, парков. Это касается не только Астаны, но и всех областных центров и, конечно же, Алматы, – поручил Касым-Жомарт Токаев.

Важно уделить внимание строительству социальных объектов и созданию благоприятной среды для маломобильных граждан и молодежи, также указал Глава государства.

– В целом новые районы столицы, такие, как микрорайон «Жағалау» и застройка западнее проспекта Туран, совершенно не благоустроены. Улицы не освещены, практически нет тротуаров, отсутствуют общественные пространства, не говоря уже о парках и скверах, которых здесь нет и в помине. Ранее мною было поручено серьезно заняться благоустройством набережной реки Есиль, территории ЭКСПО и других районов города. Выработайте новое видение в этом направлении с привлечением авторитетных местных и мировых экспертов, урбанистов, – сказал Президент.

Он также обратил внимание на то, что в столице перестали возводить уникальные объекты. Глава государства поручил акимату задействовать частных инвесторов и известных архитекторов для возведения новых достопримечательностей города.

– Важно помнить, что градостроительство – это прежде всего искусство, и, конечно же, репутация страны. В современном мире красота не только привносит в жизнь гармонию, но и наращивает символический капитал города, притягивает таланты и инвестиции. Кроме того, современные привлекательные здания, продуманно спланированные улицы, уютные благоустроенные дворы являются неотъемлемыми составляющими высокого качества жизни горожан, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Отдельно он остановился на вопросе озеленения Астаны. По словам Президента, нужно отходить от практики посадки сезонных растений и активнее высаживать многолетние. При озеленении важно учитывать суровый климат столицы, задействовать потенциал научного сообщества и лучший мировой опыт, применять современные технологии при уходе за зелеными насаждениями. Кроме того, озеленение должно проводиться в соответствии с темпами строительства.

– Здесь надо активнее вовлекать самих застройщиков. К примеру, в Хельсинки застройщиков обязывают озеленять прилегающие территории сразу после строительства. Вот этот опыт нам нужно использовать. В Германии даже принят Кодекс озеленения, который основан на принципе «одновременности». То есть застройщик обязан озеленить земельный участок, равнозначный площади застройки. Подобный подход хорошо работает, – предложил Глава государства.

Первых ощутимых результатов по масштабному озеленению столицы необходимо достичь уже в текущем году, подчеркнул Президент.

– Внешний вид города также существенно портит так называемый визуальный шум, создаваемый беспорядочной и навязчивой рекламой. Эта проблема требует отдельного внимания и кропотливой работы местных властей с бизнес-сообществом. В целом поручаю Правительству совместно с акиматом разработать необходимые нормы и правила, которые позволят урегулировать вопросы облика и благоустройства столицы. Вместе с тем в новом Генеральном плане Астаны нужно представить целостное и сбалансированное видение развития города, – поручил Касым-Жомарт Токаев.

Столичное качество жизни

– Следует обеспечить неуклонное повышение качества жизни в столице. Все жители Астаны должны иметь равный доступ к городской инфраструктуре – объектам образования и здравоохранения, культуры и спорта, а также паркам и общественным пространствам. Это базовое условие для создания комфортной и благоприятной среды для жизни всех граждан, – продолжил Глава государства, выступая на совещании.

Он подчеркнул, что неконтролируемый рост численности населения в Астане приводит к острой нехватке медицинских учреждений с качественными и доступными услугами, есть дефицит квалифицированных медицинских кадров. Из-за очередей в поликлиниках и дороговизны услуг в частных клиниках горожане часто до последнего не обращаются за медицинской помощью, отметил Президент.

Как меру для исправления ситуации Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение о строительстве в столице третьей многопрофильной больницы.

– Огромное значение имеет доступность качественных образовательных услуг. Устроить ребенка в школу или садик в Астане – все еще проблема. Количество учеников во многих школах значительно превышает проектную мощность, сохраняется трехсменное обучение, что уже недопустимо. Требуется в приоритетном порядке обеспечить строительство новых образовательных учреждений в городе, в том числе 15 объектов дополнительного образования, – сказал Глава государства.

Кроме того, учитывая катастрофический дефицит квалифицированных педагогических кадров, он отметил своевременность создания в Астане педагогического вуза.

– Чтобы построить справедливое общество, крайне важно обеспечить гармоничное и всестороннее развитие подрастающего поколения. Поэтому образование в школах должно быть инклюзивным, доступным для всех детей, независимо от их социального положения, – также подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Высказался Глава государства и о цифровой стороне развития столицы. Он отметил, что стабильность интернета и сотовой связи в Астане по-прежнему оставляет желать лучшего, что не только приводит к дискомфорту жителей, но и наносит серьезный ущерб экономике города, создает крайне негативное впечатление у гостей столицы.

– На качество жизни населения мегаполиса напрямую влияет работа общественного транспорта и загруженность дорог. Поэтому особое значение приобретает развитие транспортной инфраструктуры. Во время недавнего посещения Алматы я ознакомился с работой центра управления общественным транспортом и системы электронного билетирования. Цифровизация в этой сфере демонстрирует свою высокую эффективность. Поэтому акиму столицы следует обеспечить внедрение и развитие системы диспетчерского управления общественным транспортом с учетом позитивного опыта Алматы, – поручил Президент.

Он также напомнил еще одно свое поручение: ускорить реализацию проекта LRT. Глава государства подчеркнул, что принципиально важно завершить эту работу своевременно.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в целом затягивание решения транспортных проблем может привести к системному кризису, когда город будет постоянно стоять в пробках. Нужно находить своевременные, эффективные и приемлемые решения этого вопроса, которые будут учитывать перспективы роста и развития столицы в будущем.

– Ежегодно в Астану прибывает 50–60 тысяч человек. Ежедневно Астану посещают 150 тысяч человек из разных регионов, в том числе из-за границы. Все это оказывает существенную нагрузку на инженерную и социальную инфраструктуры города. Нужны действенные шаги, чтобы взять ситуацию под контроль и урегулировать миграционные процессы. Львиную долю приезжающих в столицу людей составляют трудовые мигранты, особенно из близлежащих регионов. В связи с этим в данной сфере следует ужесточить регулирование и контроль, – обозначил Глава государства еще один важный вопрос.

Он также поручил Правительству совместно с акиматами столицы, Акмолинской и Карагандинской областей рассмотреть вопрос развития Астанинской агломерации. Целесообразно, по его мнению, принять отдельный документ, учитывающий мнения жителей агломерации и потребности города.

Необходимо, отметил Президент, на системном уровне сглаживать имеющиеся диспропорции в развитии Астаны и пристоличных регионов, особенно в социальной сфере.

– Все вопросы, касающиеся развития столицы, должны решаться комплексно и последовательно. В этих целях необходимо срочно внести соответствующие поправки в Закон «О статусе столицы Республики Казахстан». Целесообразно в законодательном порядке усилить полномочия и ответственность акимата, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Для устойчивого развития такого крупного города, как Астана, по мнению Президента, необходимо эффективное и качественное управление. Также нужно наладить надежное партнерство между акиматом, предпринимателями и жителями города.

Завершая выступление, Глава государства подчеркнул, что озвученные им задачи необходимо выполнить своевременно и качественно.

Астана, акцентировал Президент, должна в полной мере соответствовать статусу главного города страны, должна быть флагманом кардинальных преобразований, направленных на построение Справедливого Казахстана. Благоустройство столицы приведет к прогрессу страны в целом.

– Я даю акиму один год на улучшение ситуации в городе. Ваша работа будет на моем личном контроле. Вам будет оказана вся необходимая помощь. Однако результаты работы зависят только от вас, – заявил Касым-Жомарт Токаев, пожелав руководству города успехов.

В ходе совещания также выступили аким Астаны Женис Касымбек, первый заместитель Премьер-министра Роман Скляр, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, а также министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.