Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Черногории

Президент Казахстана пожелал Якову Милатовичу успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Черногории – благополучия и процветания

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Якова Милатовича по случаю Дня государственности Черногории, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава нашего государства подчеркнул, что Казахстан высоко ценит многолетнее сотрудничество с Черногорией, основанное на узах дружбы и взаимного уважения.

В телеграмме отмечается, что недавний официальный визит черногорского лидера в Астану, ставший важной вехой в истории двусторонних отношений, расширил горизонты для дальнейшего укрепления взаимодействия по широкому кругу направлений.

Президент Казахстана пожелал Якову Милатовичу успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Черногории – благополучия и процветания