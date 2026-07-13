Глава государства направил поздравительную телеграмму Президенту Черногории

Президент

Президент Казахстана пожелал Якову Милатовичу успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Черногории – благополучия и процветания

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Якова Милатовича по случаю Дня государственности Черногории, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду   

Глава нашего государства подчеркнул, что Казахстан высоко ценит многолетнее сотрудничество с Черногорией, основанное на узах дружбы и взаимного уважения.

В телеграмме отмечается, что недавний официальный визит черногорского лидера в Астану, ставший важной вехой в истории двусторонних отношений, расширил горизонты для дальнейшего укрепления взаимодействия по широкому кругу направлений.  

Президент Казахстана пожелал Якову Милатовичу успехов в ответственной государственной деятельности, а дружественному народу Черногории – благополучия и процветания

 

#президент #телеграмма #Черногория

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