Глава государства пообщался с участниками детского фестиваля

Традиционный фестиваль в этом году посвящен теме науки, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев посетил фестиваль Jas Galym. Science Quest, приуроченный к Международному дню защиты детей, и побеседовал с детьми.

Традиционный ежегодный фестиваль в этом году посвящен теме науки. Президент вместе со школьниками осмотрел станции Science, Engeneering, Art, Technology, Mathematics. Здесь учащиеся в формате квеста представили свои научные проекты.

Глава государства поздравил участников мероприятия с праздником и подчеркнул, что возлагает большие надежды на подрастающее поколение. Он также выразил благодарность организаторам фестиваля за поддержку научных исследований и творческой деятельности детей и подростков.