Токаев: На первый состав Курултая возлагается особая ответственность

Об этом Глава государства заявил на открытии первой сессии Курултая первого созыва, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

«Депутаты должны следовать наказам избирателей и служить интересам государства. Это непреложная истина. Мы никогда не должны об этом забывать», - подчеркнул Президент.

По словам Касым-Жомарта Токаева, наша страна идет путем устойчивого развития. Казахстан стоит на пороге новой эры расцвета. В этом году произошло множество исторических событий, имеющих огромное значение для будущего страны.

Объединившись, в кратчайшее время народ Казахстана сплоченно проделал большую работу. Благодаря проведению общенационального референдума в стране была успешно реализована масштабная конституционная реформа. Таким образом, в стране приняли поистине Народную Конституцию.

«Вступление в силу нового Основного Закона можно расценивать как поворотный момент в нашей истории. В результате сформирована прочная правовая основа, открывающая путь к процветанию. Заложены контуры кардинально новой политико-правовой системы, способной противостоять вызовам современности. Эта система обеспечит глубокую модернизацию государственного устройства, повысит эффективность институтов власти, а также откроет нашим гражданам реальные возможности для участия в делах государства», - продолжил Глава государства.

По мнению Президента, благодаря реформе возродилось понятие Курултай, имеющее глубокие исторические корни.

«Наши предки созывали курултаи в судьбоносные моменты, когда решалась участь страны. Так, Таласский курултай положил начало образованию великой империи – Золотой Орды. Ордабасинский курултай объединил наш народ под одним знаменем в период тяжелых испытаний», - напомнил Касым-Жомарт Токаев.

Данное понятие свидетельствует о том, что институт парламентаризма в Великой степи имеет глубокие корни. Именно поэтому законодательному органу дали название Курултай. Это не тоска по былым временам, а сохранение преемственности и гармоничное сочетание политических традиций с современной системой управления.

Понятие Курултай олицетворяет прошлое и уникальную идентичность нашего народа, его устремленность к светлому будущему.