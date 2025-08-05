Глава государства прибыл в спортивный комплекс «Аваза»
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Глава государства прибыл в спортивный комплекс «Аваза», где состоится Третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Касым-Жомарта Токаева встретили Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Ранее Президент принял участие в Туркменистане в неформальной встрече глав государств Центральной Азии. В ходе мероприятия были обсуждены приоритетные направления дальнейшего сотрудничества стран региона.