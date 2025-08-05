Глава государства прибыл в спортивный комплекс «Аваза»

Президент
73

Глава государства прибыл в спортивный комплекс «Аваза», где состоится Третья конференция ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Касым-Жомарта Токаева встретили Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Ранее Президент принял участие в Туркменистане в неформальной встрече глав государств Центральной Азии. В ходе мероприятия были обсуждены приоритетные направления дальнейшего сотрудничества стран региона.

#президент #Туркменистан #конференция

Популярное

Все
Новые возможности цифровой эпохи
Первый том «Истории Казахстана» утвержден
Региональные инициативы ради общего будущего
«Вишневые» проблемы поселка Севастополь
Петропавловск становится краше
За счет грантов и субсидий
Алматы принимает юношеский Roland Garros
Опустела без него Земля...
Приверженность повестке устойчивого развития
Его называли главным сталеваром планеты
Еще одна покоренная высота
Объединиться, чтобы предотвратить трагедию
«Кайрат» возглавил турнирную таблицу
Расширяется партнерство с Китаем
5 августа в Казахстане отмечают День медиации
Капшагай побил рекорд посещаемости
Объявлена война ухабам
Чарын, Кольсай и Каинды – в центре внимания зарубежных СМИ
Невосполнимая утрата
Эффективную правовую систему без участия граждан построить невозможно
О погоде в Казахстане на первые дни августа рассказали синоптики
Нацбанк начал валютные интервенции
Найдены личные вещи членов экипажа пропавшего на Сорбулаке вертолета
Дженнифер Лопес в Астане: что важно знать перед концертом
Порядка 3 млн специалистов потребуется Казахстану в среднесрочной перспективе
В МВД предупредили о новой схеме мошенничества при бронировании жилья
Город, где живет история
Все дороги ведут на Алаколь
Ученица НИШ оказалась в числе победителей международного конкурса писем
В Уральске ликвидирован интернет-магазин по сбыту наркотиков
В теплицах спеет урожай
Популярная певица убита в Узбекистане
Касым-Жомарт Токаев посетил мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка
По мосту в Европу и Азию
Президент награжден высшей госнаградой Турции – орденом Devlet Nişanı
Прогресс Казахстана в достижении ЦУР оценили в ООН
Зарубежные инвесторы намерены построить огромную теплицу для томатов в Шымкенте
Приоритет – национальным видам
В Премьер-лиге установилось «двоевластие»
Бегемот с характером
В Караганде подорожает проезд в автобусе
Глава государства ознакомился с деятельностью первой очереди ТЭЦ-3 Астаны
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и законы Республики Казахстан          по вопросам введения его в действие
Десять человек погибли за два дня на трассах Казахстана
Назначен директор новой Службы КНБ
В Астане сгорел рынок «Big Шанхай»
На Зеленом базаре арендаторы в очередной раз устроили демарш
Жезказган – Кызылорда: уложены первые километры асфальта
Асфальтобетонный завод строят в Сатпаеве
Сильные дожди накроют Казахстан
Амангельды Нугманов: Защита прав человека – ключевой ориентир в работе полиции
Сенатор Амангельды Нугманов ознакомился с инициативами в сфере высшего образования в Актобе
Более полумиллиарда тенге выделили на ремонт столетней дороги в ВКО
Сильные дожди сменят жару в Казахстане
Сенаторы обсудили с военными Жетысу реализацию закона о территориальной обороне
​​​​​​​Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оптимизации уголовного законодательства Республики Казахстан
Сенатор Алибек Наутиев высказался о развитии рыбной промышленности в Атырауской области
В Павлодарской области масштабно отметили 125-летие Исы Байзакова
Родители потратили благотворительную помощь на лечение сына: возбуждено дело
Сенатор Суиндик Алдашев обсудил развитие Мангистауской области с руководством региона

Читайте также

Токаев принял участие в неформальной встрече глав государст…
Президент прибыл в туркменский конгресс-центр
Токаев и Бердымухамедов побеседовали в аэропорту города Тур…
Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркменистан

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]