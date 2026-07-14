Глава государства принял вновь назначенного посла Казахстана в Кыргызстане

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Глава государства принял вновь назначенного посла Казахстана в Кыргызской Республике Абылкаира Скакова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе беседы Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность дальнейшего укрепления уз дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества с братским Кыргызстаном.

Президент поставил перед Абылкаиром Скаковым ряд задач по развитию многопланового казахско-кыргызского сотрудничества в транспортно-транзитной, энергетической, водной, аграрной сферах и в области цифровизации. Отдельное внимание было уделено укреплению культурно-гуманитарных связей.