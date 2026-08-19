Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты от зарубежных послов

Президент

В Астане во Дворце Независимости состоялась церемония вручения верительных грамот Президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами девяти стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Верительные грамоты вручили посол Республики Молдова Игорь Молдован, посол Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Тхань Ле, посол Республики Корея Чжон Ки Хон, посол Южно-Африканской Республики Лунгисани Доминик Нтомбелла, посол Словацкой Республики Любомир Регак, посол Федеративной Республики Германия Хайке Ренате Пайч, посол Азербайджанской Республики Алимирзамин Аскеров, посол Республики Словения Бранко Раковец и посол Республики Намибия Моника Ндилявике.

В своем приветственном слове Президент отметил приверженность нашей страны миролюбивому внешнеполитическому курсу.

– Как вам известно, Казахстан проводит миролюбивую внешнюю политику в нынешней весьма сложной геополитической ситуации. Мы убеждены, что мир должен восторжествовать, и будем делать все возможное для поддержания мира, безопасности и сотрудничества как в Центральной Азии, так и за ее пределами, – подчеркнул Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев проинформировал участников церемонии об экономическом потенциале Казахстана и успехах в привлечении иностранных инвестиций в национальную экономику.

– Мы обеспечиваем максимально благоприятные условия для привлечения иностранных инвестиций в нашу страну. Разумеется, мы приветствуем всех иностранных предпринимателей, а также крупные компании, которые хотели бы прийти в Казахстан и работать здесь. Как вы знаете, на нашем рынке уже представлены практически все крупнейшие международные компании. Я убежден, что эта базовая политика будет продолжена. Мы намерены твердо и последовательно продолжать политику открытых дверей в отношении иностранных инвестиций, – отметил Президент.

Кроме того, Глава государства рассказал о проводимых масштабных политических реформах в Казахстане, логическим продолжением которых станут исторические выборы в Курултай.

Он выразил уверенность в том, что глубокие преобразования откроют новые возможности для укрепления сотрудничества с международным сообществом.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подтвердил заинтересованность Астаны в укреплении отношений и развитии многопланового взаимодействия со странами, которые представляют послы, а также передал теплые приветствия лидерам их государств.

#президент #послы #грамоты

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