Глава Минтраспорта решил лично проверить автодорогу Алматы – Усть-Каменогорск

Министр транспорта РК Марат Карабаев проедет по маршруту Алматы – Усть-Каменогорск на автомобиле и лично проверит состояние автодороги. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его пресс-секретарь Жанжигит Омархан, передает Kazpravda.kz .

Фото: пресс-служба Минтранспорта РК

Марат Карабаев выехал в регионы Казахстана для проверки объектов транспортной инфраструктуры.

Сегодня глава ведомства прибыл в Алматинскую область, где первым делом проинспектирует строительство обхода станции Шамалган и капитального ремонта участка автодороги Сарыозек – Коктал (45-68 км). Также в ходе рабочей поездки по региону министр планирует ознакомиться с работой сухого порта «Хоргос» и осмотреть участок автодороги Алматы – Хоргос.

«Затем, воспользовавшись выходными, Марат Каримжанович намерен посетить Жетысускую, Абайскую и Восточно-Казахстанскую области. Во время автомобильной поездки министр ознакомится с ходом реконструкции и строительства транспортных объектов этих регионов и лично проверит состояние автодороги Алматы – Усть-Каменогорск», – написал Омархан.