Глава Минтруда поздравила ветерана ВОВ с предстоящим праздником

День Победы
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Венера Баталова
корреспондент

В преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова поздравила ветерана ВОВ Рзагула Байкешева с юбилеем Победы, пожелала крепкого здоровья, душевного тепла и долголетия, а также вручила ему подарочную корзину, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства

Фото: Минтруда РК

Рзагул Байкешев родился в Мугалжарском районе Актюбинской области. С началом боевых действий был призван на фронт, воевал в Калининской области (сейчас – Тверская область, РФ), участвовал в боях за город Рыжов и Великий Луг, а также в освобождении Польши, Румынии и Венгрии в звании ефрейтора. Ветеран воспитал двух сыновей, имеет пятерых внуков и семерых правнуков.

За мужество и героизм, проявленные в годы войны, был награжден орденом Отечественной войны, медалью Маршала Г.К. Жукова и юбилейными медалями.

Напомним, за годы войны на фронт были призваны более 1 млн 200 тыс. казахстанцев, сформированы свыше 20 стрелковых дивизий и других воинских формирований. За проявленные боевые заслуги сотни тысяч казахстанцев были награждены орденами и медалями, около 500 из них удостоены звания Героя Советского Союза. Четверо казахстанцев стали дважды Героями. 110 человек были удостоены ордена Славы трех степеней.

В настоящее время в Казахстане проживают 105 участников ВОВ и 40707 граждан других категорий, внесших вклад в Победу.

В рамках государственной политики поддержки старшего поколения, независимо от иных социальных выплат, 19 категориям граждан, включая участников и инвалидов ВОВ, тружеников тыла, реабилитированных лиц и других, предоставляется специальное государственное пособие. Средний совокупный размер ежемесячных социальных выплат для ветеранов ВОВ составляет 271 802 тенге, для тружеников тыла – 179 800 тенге.

В честь 80-летия Победы местными исполнительными органами всем ветеранам ВОВ была оказана единовременная социальная помощь в размере 5 млн тенге, другим категориям граждан, внесших вклад в Победу в ВОВ, – в размере от 50 до 200 тыс. тенге.

#праздник #ветераны #День Победы

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