Глава Сената встретился с Председателем Национального Собрания Армении

Международное сотрудничество,Сенат,Парламент
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В ходе встречи парламентарии обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и дальнейшего развития межпарламентских связей

Фото: пресс-служба Сената

Спикер Сената Маулен Ашимбаев встретился с делегацией Национального собрания Армении во главе с ее Председателем Аленом Симоняном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

Приветствуя коллег в стенах Сената, Председатель Палаты подчеркнул, что между Казахстаном и Арменией сложился конструктивный и доверительный диалог на высшем уровне. В этой связи была отмечена важность поддерживания высокого темпа взаимодействия, заданного Главами двух государств.

«Армения является надежным и близким партнером Казахстана. Между нашими странами налажен доверительный политический диалог, укрепляется экономическое взаимодействие, расширяются культурно-гуманитарные связи. Хочу отметить первый официальный визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Ереван в прошлом году и ответный визит Президента Армении Ваагна Гарниковича Хачатуряна в Астану, в ходе которых был подписан ряд важных документов, включая Совместное Заявление руководства Казахстана и Армении и Дорожную карту по торгово-экономическому сотрудничеству на 2024-2025 годы. Принятые документы задали новые ориентиры сотрудничества, подтвердив незыблемость казахско-армянской дружбы и партнерства», – сказал Маулен Ашимбаев.

Подчеркнул он и важность переговоров, прошедших накануне в Акорде, когда Алена Симоняна принимал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В ходе встречи была отмечена необходимость углубления двустороннего сотрудничества, в том числе и в межпарламентском направлении.

«Мы высоко ценим сложившиеся дружественные связи между Парламентами Казахстана и Армении. Межпарламентское взаимодействие приобретает системный и всесторонний характер. В обоих Парламентах созданы и активно работают группы дружбы. Надеемся продолжить практику обоюдных визитов депутатов Казахстана и Армении. Наши парламентарии также поддерживают тесные контакты в многостороннем формате, в рамках Межпарламентской Ассамблеи СНГ, Парламентских Ассамблей ОБСЕ и Совета Европы, а также Межпарламентского Союза. Уверен, что Ваш визит в Казахстан укрепит и расширит повестку межпарламентского сотрудничества», – отметил в своем выступлении Маулен Ашимбаев.

Кроме того, в ходе встречи стороны обозначили потенциал торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. В частности, были высказаны предложения по реализации совместных проектов в различных сферах, представляющих взаимный интерес: транспорт и логистика, энергетика и IT.

Акцентировал спикер Сената внимание коллег и на важности укрепления культурно-гуманитарного сотрудничества между народами двух стран и остановился на вопросах продвижения духовной дипломатии. В этом ключе члены делегации были проинформированы о ходе подготовки к проведению VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре текущего года в Астане.

В свою очередь, Председатель Национального собрания Армении Ален Симонян высоко оценил международные инициативы Казахстана, направленные на укрепление мира и сотрудничества, а также выразил заинтересованность в дальнейшем укреплении многопланового сотрудничества.

 

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