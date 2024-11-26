Глава Сената встретился с председателем парламента Португалии

Фото: пресс-служба Сената

Спикер Сената Маулен Ашимбаев с группой депутатов прибыл с рабочим визитом в Португальскую Республику, в рамках которого состоялась встреча с председателем Ассамблеи Республики Жозе Педро Агиар-Бранку, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

В ходе встречи с Маулен Ашимбаев акцентировал внимание на важности многопланового сотрудничества двух государств. Важным механизмом укрепления двустороннего взаимодействия он назвал межпарламентские связи, усилению которых уделяется особое внимание на самом высоком уровне.

Встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в прошлом году, как отметил Маулен Ашимбаев, подтвердила взаимную заинтересованность обеих стран в развитии политического и экономического сотрудничества. Он также выразил готовность в налаживании рабочих контактов в рамках участия в международных парламентских организациях, включая Межпарламентский союз и Парламентскую ассамблею ОБСЕ.

«Межпарламентское сотрудничество является неотъемлемой частью двусторонних отношений Казахстана и Португалии. Важное значение имеет организация взаимных визитов с участием депутатов-членов групп дружбы и установление связей между профильными комитетами Сената и Ассамблеи. Такой шаг, несомненно, внесет значительный вклад в развитие нашего межпарламентского сотрудничества. Нам интересен опыт Португалии в законотворческой деятельности, в частности, в обеспечении правовой поддержки социально-экономического развития и парламентского контроля. Мы также заинтересованы в укреплении сотрудничества с нашими португальскими коллегами в рамках международных парламентских организаций, таких как Межпарламентский союз и Парламентская Ассамблея ОБСЕ. Уверен, что сегодняшняя встреча придаст импульс дальнейшему укреплению связей между Парламентом Казахстана и Ассамблеей Республики Португалии», – сказал Маулен Ашимбаев.

Вместе с тем, он подробно рассказал коллеге о комплексных преобразованиях, проводимых в Казахстане по инициативе Касым-Жомарта Токаева, в политической и социально-экономической сферах. В частности, речь шла об итогах референдума по внесению поправок в Конституцию РК, о результатах проведенных выборов в Парламент и маслихаты.

«В прошлом году состоялись выборы в Парламент и местные представительные органы Казахстана. В результате была проведена комплексная перезагрузка ключевых государственных институтов, включая Сенат нашей страны, представляющий интересы регионов на республиканском уровне. В своем Послании народу президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев изложил принципы новой экономической модели и озвучил конкретные меры по дальнейшей диверсификации национальной экономики, сосредоточив внимание на таких секторах, как обрабатывающая промышленность, машиностроение, нефтехимия, транспорт и логистика, туризм и сельское хозяйство. Мы заинтересованы в привлечении иностранных инвестиций в эти отрасли в ближайшие годы. С этой целью мы стремимся к созданию соответствующих законодательных условий для работы инвесторов», – подчеркнул Маулен Ашимбаев.

В ходе встречи стороны также рассмотрели вопросы расширения торгово-экономического и культурно-гуманитарного взаимодействия. В частности, были высказаны предложения по реализации совместных проектов в сфере «зеленой» экономики, инфраструктуры, транспорта и логистики, сельского хозяйства и научно-технологической деятельности. Обменялись стороны и мнениями по расширению партнерства по линии образования, туризма и цифровизации.

«Португалия является лидером среди европейских стран в области «зеленой» энергетики. Мы особенно заинтересованы в вашем опыте в области возобновляемых источников энергии. Наша страна присоединилась к Глобальному соглашению по метану и поставила перед собой амбициозную цель – достичь углеродной нейтральности к 2060 году, в то время как Португалия, как мы понимаем, стремится достичь этой цели к 2045 году. Мы заинтересованы в вашем законодательном опыте в этой сфере и надеемся на плодотворное сотрудничество приоритетной для обеих стран области», – отметил Маулен Ашимбаев.

В свою очередь Жозе Педро Агиар-Бранку обозначил заинтересованность парламентариев Португалии в развитии многосторонних отношений и отметил эффективность проводимой в Казахстане политической трансформации.

В рамках визита в Португальскую Республику члены делегации Казахстана во главе со спикером Сената Мауленом Ашимбаевым примут участие в работе Глобального форума Альянса цивилизаций ООН, который проходит с 25 по 27 ноября в городе Кашкайш. Также запланирована встреча Маулена Ашимбаева с генеральным Секретарем ООН Антониу Гутерришем и высоким представителем Альянса цивилизаций ООН Мигелем Анхелем Моратиносом.