Глава Сената встретился с представителем Всемирной Исламской Лиги

Фото: пресс-служба Сената

Председатель Сената, руководитель Секретариата Съезда Маулен Ашимбаев встретился со специальным посланником Всемирной Исламской Лиги Абдулом Азиз Бен Ахмад Сарханом, прибывшим в Казахстан для участия в XXII заседании Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената

В ходе встречи с Абдулом Азиз Бен Ахмад Сарханом Маулен Ашимбаев отметил значимый вклад Всемирной Исламской Лиги в достижение целей Съезда и выразил признательность гостю за участие в работе XXII Секретариата Съезда.

Также он подчеркнул, что выступление генерального секретаря Всемирной исламской лиги доктора Мохаммеда бен Абдель Карим аль-Иссы на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий в полной мере способствовало повышению авторитета форума.

Вместе с тем, собеседники обсудили задачи и механизмы реализации Концепции развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий на 2023-2033 годы. В частности, состоялся обмен мнениями по ряду направлений совместной работы, включая вопросы, касающиеся проведения VIII Съезда на тему: «Диалог религий: синергия во имя будущего» в следующем году.

Высокий гость, в свою очередь, поблагодарил Маулена Ашимбаева за приглашение и отметил важность проведения форума для мирового сообщества. Также он выразил заинтересованность в укреплении взаимодействия, направленного на укрепление мира, безопасности и стабильности во всем мире.