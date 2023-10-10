Глава Сената встретился с участниками съезда лидеров мировых религий

Фото: пресс-служба Сената Парламента РК

Председатель Сената Парламента РК - руководитель секретариата съезда Маулен Ашимбаев провел ряд двусторонних встреч с духовными лидерами, прибывшими в Казахстан для участия в XXI заседании секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Собеседники обсудили вопросы дальнейшего продвижения межрелигиозного и межконфессионального диалога, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

В ходе встречи с председателем Духовного управления мусульман Кавказа Шейх-уль-исламом Аллахшукюр Пашазаде Маулен Ашимбаев отметил значимый вклад Духовного управления мусульман Кавказа в достижение целей съезда. Также он подчеркнул, что Азербайджан является одним из стратегических партнеров Казахстана. Укреплению сотрудничества способствуют, в первую очередь, высокий уровень взаимоотношений глав двух государств.

«Наши страны и народы связаны многовековыми узами крепкой дружбы, общей историей, традициями и культурой. В Казахстане искренне рады всем достижениям Вашей страны. В прошлом году мы отметили 30-летие со дня установления дипломатических отношений. За эти годы укрепились межгосударственные отношения во многих сферах. Безусловно, этому способствуют постоянные контакты и договоренности президентов двух стран Касым-Жомарта Кемелевича Токаева и Ильхама Гейдаровича Алиева. Считаю важным также совместно продолжать работу по продвижению межрелигиозного диалога», – сказал руководитель секретариата съезда.

Перспективы взаимодействия секретариата съезда и святого престола Маулен Ашимбаев обсудил с главой Бюро по вопросам Ислама Дикастерии по межрелигиозному диалогу святого престола монсеньором Халедом Акаше.

«Мы благодарны Вам за многолетнее и активное участие в работе съезда и признательны за значимый вклад, который святой престол вносит в достижение целей нашего форума. Мы высоко ценим деятельность Ватикана по поддержанию мира, развитию диалога между культурами и религиями. Апостольский визит Папы Римского Франциска в Казахстан в сентябре прошлого года стал одним из важных событий в истории наших двусторонних отношений», – отметил Маулен Ашимбаев.

Большое значение в работе секретариата съезда уделяется не только мировым религиозным лидерам, но и взаимодействию с международными организациями. Важность этого направления работы Маулен Ашимбаев обсудил с заместителем генерального секретаря Всемирной исламской лиги, доктором Абдурахманом Абдуллой аль-Зайдом.

«В Казахстане высоко оценивают усилия Всемирной исламской лиги по продвижению межрелигиозного и межконфессионального сотрудничества. Мы знаем Всемирную исламскую лигу как последовательного сторонника миролюбивой политики, активного участника глобального межрелигиозного диалога», – отметил спикер Сената.

Обсудил руководитель секретариата съезда дальнейшие перспективы расширения сотрудничества и работы в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий и с генеральным секретарем Академии исламских исследований Аль-Азхара Назиром Мухаммедом Ельназир Аядом.

«Аль-Азхар является одним из старейших в мире высших учебных заведений и наиболее престижным мусульманским духовным университетом. Мы признательны Аль-Азхару за помощь, предоставляемую в обучении казахстанских студентов. Важным совместным проектом является Египетский университет исламской культуры «Нур-Мубарак» в Алматы. Также, мы высоко ценим и участие Верховного имама Аль-Азхара, уважаемого шейха Ахмеда ат-Тайеба в VII Съезде лидеров мировых им традиционных религий в прошлом году», – сказал Маулен Ашимбаев в своем выступлении.

При наличии согласованных действий и взаимной поддержки со стороны религиозных лидеров человечество сможет эффективно противостоять вызовам современного глобального мира. Этот тезис, а также роль в этом процессе Съезда религиозных лидеров Маулен Ашимбаев обсудил в ходе двусторонней встречи с генеральным секретарем Мусульманского Совета Старейшин Мухаммедом Абдельсаламом.

Высокие гости, в свою очередь, поблагодарили руководителя секретариата съезда Маулена Ашимбаева за приглашение и отметили важность проведения форума для мирового сообщества. Духовные лидеры также выразили заинтересованность в укреплении взаимодействия, направленного на укрепление мира, безопасности и стабильности во всем мире.

По итогам встречи собеседники обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества и обозначили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества.