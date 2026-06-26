Главное в любом деле – начать

– Не хотелось подходить к этому формально. Если уж учить язык, то действительно погружаться в него, а не делать это спустя рукава. Просто раньше постоянно находились причины отложить: работа, семья, дети, бытовые дела. А потом я поняла – если ждать идеального момента, он никогда не наступит, – рассказывает она.

По словам Алены, последние годы все чаще стала ощущать неудобство в повседневной жизни.

– Иногда я не понимаю людей, иногда они не понимают меня. А мне хочется, чтобы было комфортно всем. Не обязательно говорить идеально. Но важно иметь возможность объясниться, понять друг друга. Для меня это вопрос уважения и нормальной коммуникации, – говорит моя собеседница.

Казахский язык Алена изучала в школе. Однако, как признается собеседница, тех знаний оказалось недостаточно для живого общения.

– Казахский был обязательным предметом. И, честно говоря, многие грамматические вещи я до сих пор помню именно со школы. Я понимаю, как образуются окончания, почему слово относится к мягкому или твердому типу... То есть базу нам действительно дали. Но вот разговорного языка практически не было, – вспоминает она.

По ее словам, основное внимание на уроках уделялось грамматике, диктантам, правилам и письменным заданиям.

– Нас учили писать, выполнять упражнения. Но использовать язык в реальной жизни никто не учил. Не было постоянной разговорной практики. Сейчас я понимаю, что знание грамматики и умение говорить – это совершенно разные вещи, – замечает Алена.

На ситуацию, считает Алена, влияла и языковая среда. Не у всех была возможность постоянно общаться с казахоязычными сверстниками. А язык без прак­тики очень быстро забывается.

– Приходится возвращаться к языку уже осознанно, во взрос­лом возрасте. Зато сейчас есть понимание, зачем ты это делаешь. А это очень сильная мотивация, – говорит Алена.

На курсы казахского языка Алена попала благодаря бесплатной программе, о которой узнала через знакомых. Именно доступность обучения стала решающим фактором. Особое впечатление на Алену произвело и то, как организован весь процесс.

Занятия ведут волонтеры – школьные преподаватели.

– Меня очень тронуло, что люди делают это абсолютно добровольно. Представьте: они весь день работают в школе, а потом вечером приходят учить нас. Причем делают это с огромным энтузиазмом и терпением. Видно, что они действительно заинтересованы в результате, — рассказывает Алена.

Важным преимуществом курсов стала продуманная система обучения. Каждый урок закреп­ляется домашними заданиями. Есть специальная онлайн-платформа, куда можно зайти после занятий, повторить материал, выполнить упражнения. То есть человек не остается один на один с темой до следующего урока.

Но при всей доброжелательности требования к слушателям остаются серьезными. После каждого месяца обучения проводится экзамен. И если человек не справляется, его могут отчис­лить. Но здесь важно правильно понимать это слово. Никто не говорит, что ты плохой ученик или недостаточно способный. Просто дальше программа становится сложнее, и если нет проч­ного фундамента, то двигаться вперед будет очень тяжело. При этом дверь для таких студентов не закрывается.

– Человеку предлагают вернуться на следующий поток и пройти материал еще раз. Мне кажется, это очень правильный подход. Организаторы действительно заинтересованы в результате. Им важно не просто отчитаться о количестве слушателей, а дать людям реальные знания. Поэтому они следят за тем, чтобы база была усвоена, – говорит Алена.

Одной из главных проблем для многих начинающих изучать язык Алена считает не сложную грамматику и даже не недостаток словарного запаса. По ее словам, зачастую людей останавливает страх сделать ошибку.

– Я могу поздороваться, поблагодарить, пожелать удачи на казахском. Но часто бывает так: начинаешь разговор на казахском, а собеседник отвечает тебе быстро и свободно. И тут ты понимаешь, что словарного запаса пока не хватает. Приходится объяснять, что ты только учишься. Это немного смущает, – признается она.

Сегодня главная цель Алены – научиться уверенно общаться на бытовом уровне и использовать казахский язык не только в повседневной жизни, но и в работе.

– Я дизайнер. Часто работаю с меню, буклетами, рекламной продукцией. Практически все проекты сейчас идут на двух языках. Мне хочется быть уверенной, знать, что я сама понимаю текст, могу проверить перевод и спокойно работать с заказчиками, – рассказывает она.

А тем, кто давно мечтает учить язык, но постоянно откладывает, Алена дает простой совет:

– Начните с малого: поздоровайтесь на казахском, выучите несколько слов, попробуйте использовать их в магазине. Не нужно сразу требовать от себя совершенства. Любой навык складывается из маленьких шагов. Если уделять языку хотя бы 10–20 минут в день, через полгода вы сами удивитесь результату. Главное – не бояться ошибок.