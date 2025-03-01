Главное в семье – совет да любовь

История этой интернацио­нальной семьи началась в 1946 году в Ленинграде, когда 19-летняя девушка-татарка из Киргизии и 21-летний офицер-фронтовик, казах из Приаралья Аубакир Оспанов решили соединить свои судьбы. На сегодня старшая в семье Оспановых – 98-летняя Елизавета Васильевна. Эта мужественная женщина пережила голодомор 30-х годов, обороняла Ленин­град, участвовала в параде в честь Победы на Красной площади в Москве, видела Сталина, работала на Семипалатинском ядерном полигоне… Сейчас ветеран тыла окружена заботой детей, внуков и правнуков.

Об истории семьи, межэтнических браках, взаимоотношениях представителей разных национальностей нам рассказал ее сын – 77-летний ветеран гражданской авиации Тимур Оспанов.

– В светском и толерантном Казахстане под единым дружным шаныраком издавна проживают представители свыше ста этносов, – говорит аксакал. – Поэтому неудивительно, что в стране так много интернациональных семей. Я считаю, что у любви нет нацио­нальности, а в семье главное – совет да любовь! И чем крепче семьи, тем сильнее государство.

Примечательно, что и по соседству с Оспановыми живут несколько интернациональных семей, в которых также тесно переплелись культуры разных народов. И для добрососедских отношений национальности абсолютно никакой роли не играют. Соседи, сколько помнят себя, дружно отмечают все нацио­нальные и религиозные праздники вместе.

– Один из наших соседей – русский, потомок аральских рыбаков, – рассказывает Тимур-ага. – У его супруги отец – татарин, мама – немка. Мы вместе справляем все мусульманские, католические и православные праздники: Наурыз, Курбан айт, Рождество, Пасху, корейский Соллаль и другие. Приглашаем друг друга в гости, угощаем яствами, поем и танцуем. Для всех нас важнее всего – мирное небо над головой и взаимоуважение.

…У Елизаветы Васильевны, мамы Тимура Оспанова, удивительная судьба. В 1943 году она 16-летней девочкой поступила на военный факультет эвакуированного во Фрунзе Ленинградского института физкультуры им. Лесгафта. Вуз вернулся в Ленинград после прорыва блокады. А ее муж Аубакир Оспанов – уроженец аула № 6 (ныне село Когалыколь) Сырдарьинского района, фронтовик-разведчик, кавалер двух орденов Красной Звезды, после войны учился в Ленинграде в воен­но-политическом училище им. Энгельса. В 1947-м его направили служить на Семипалатинский испытательный ядерный полигон (сейчас город Курчатов).

Чета Оспановых вырастила и воспитала троих детей – Тимура, Татьяну и Талгата. Тимур родился в Семипалатинске. У него пять высших образований. Он окончил факультет инженеров электросвязи Ташкентского института связи, филфак и факультет искусствознания Свердловского государственного университета, экономфак Таразского госуниверситета, переводческое отделение Московского института переводчиков, а также аспирантуру Института философии и права Уральского отделения Академии наук России.

Тимур Оспанов – единственный в стране крупный коноклефилист – коллекционер брелоков. В его собрании – около 1 300 декоративных подвесок из почти 60 стран мира. Также аксакал – библиофил, собравший свыше трех тысяч редких книг. Кроме того, он фанат и большой знаток футбола, знающий наизусть составы всех сборных команд, ставших чемпионами мира.

Татьяна Аубакировна Оспанова – известный в области педагог-языковед, а также художница.

Говоря об особенностях смешанных браков, Тимур-ага сообщил и том, как в семьях даются имена.

– Настоящее имя моей мамы – Разида Валиевна Вахитова. Новое имя-отчество – Елизавета Васильевна – она получила в 1933 году в детском доме в родном Токмаке в Киргизии. Туда она попала вместе с двумя братьями, когда репрессировали ее отца. Ее папа Вали Вахитов – татарин, мама Сания – киргизка. Моя мама с детства разговаривала только на киргизском языке. После замужества, разумеется, говорила на казахском языке, соблюдала и чтила все казахские обычаи. Да и сейчас вся наша династия живет по казахским, мусульманским устоям, – рассказывает Тимур Оспанов.

Любопытно, что имена детей Оспановых принадлежат трем этническим группам.

– Меня назвали в честь великого тюрко-монгольского полководца Тамерлана, – продолжает беседу аксакал. – А Татьяне имя дал отец в честь своей сестры. Ее в свое время русским именем нарек начитанный и просвещенный дядя отца, знавший наизусть «Евгения Онегина». Младшего брата Талгата назвали в честь легендарного казахского летчика, дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова.

У Талгата тоже интернациональная семья. Его супругу звали Любовь Васильевна Радованова. Кстати, она тоже из смешанного брака: мама – украинка, отец – болгарин, бабушка – молдаванка.

– Дочь Талгата и Любы мы на семейном совете назвали в честь бабушки – Елизавета, – сказал Тимур-ага. – К великому сожалению, Талгата и Любы сейчас нет с нами. И Лизу я удочерил еще малышкой.

Лиза окончила Казахский национальный педагогический университет им. Абая и Омский государственный медицинский университет. Студенткой вышла замуж. У нее от первого брака с казахом родилась дочь Дания. А в 2015-м создалась еще одна интернациональная семья: ее мужем стал русский парень с казахским именем – Тимур Валерьевич Назаров. В юности он был успешным велогонщиком, выступал за сборную страны.

– У меня отец – казах, мама – татарка, муж – русский, – вступает в разговор мама Тимура – Гузель Назарова.

Дочь Тимура и Лизы назвали мусульманским именем Аяна, ее сестру нарекли Анель. Три года назад в семье родился долгожданный сын – Тимур Тимурович Назаров.

Тимур-ага попросил через газету поздравить всех казахстанцев с Днем благодарности.

– Традиции молодого праздника «Алғыс айту күні» еще на стадии формирования. Хочется, чтобы торжество присутствовало не только в общественном, но и в семейном пространстве. Это замечательный праздник с глубоким смыслом. В первый день весны мы должны благодарить всех: родителей – за подаренную жизнь, учителей – за науку, друзей – за верность, коллег – за общее дело, врачей – за бескорыстную помощь, родных и близких – за поддерж­ку, – резюмировал аксакал.