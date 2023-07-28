Заражение пациентов ВИЧ в больнице Алматы: главврача отстранили от работы

Кроме того, были уволены 4 сотрудника больницы

Фото: пресс-служба Минздрава РК

В Алматы завершено эпидемиологическое расследование по факту инфицирования трех пациентов центральной городской клинической больницы ВИЧ-инфекцией, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу городского управления общественного здравоохранения.

В эпидрасследовании участвовали специалисты комитетов санитарно-эпидемиологического, медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения, территориальных департаментов комитетов.

В ходе эпидемиологического расследования обследованы 745 человек, среди них 118 доноров крови и ее компонентов, 231 медицинский работник, 396 пациентов, получавших совместно стационарное лечение либо обращавшихся в медицинские организации по маршруту случаев. Результаты всех обследований отрицательные.

"По результатам эпидрасследования члены комиссии пришли к выводу, что факт инфицирования трех пациентов ЦГКБ связан, вероятнее всего, с человеческим фактором, а именно с нарушением отдельными сотрудниками среднего медперсонала стандартов операционных процедур при проведении инвазивных манипуляций и отсутствием контроля за их деятельностью. Системных нарушений санитарно-эпидемиологической безопасности не обнаружено", – заключили в управздраве.

По данным горздрава, за 6 месяцев 2023 года в стационарах города получили медицинскую помощь 147 736 человек, в том числе реанимационную помощь – 14 650 пациентов, фактов инфицирования пациентов при оказании медпомощи обнаружено не было.

Отмечается, что все 3 пациента, у которых выявили ВИЧ-инфекцию, поставлены на диспансерный учет в СПИД-центр, обеспечены антиретровирусными препаратами по индивидуальной схеме лечения, им оказывается вся необходимая медицинская и психологическая помощь за счет местного бюджета.

На основании подпункта 6) пункта 2 статьи 48 Трудового кодекса РК главный врач городской больницы Н.Б. Табынбаев отстранен от работы.

На основании подпункта 16) пункта 1 статьи 52 Трудового кодекса по отрицательным мотивам уволены заместитель главного врача по эпидемиологии, заведующий реанимацией, главная медицинская сестра стационара и старшая медицинская сестра отделения реанимации.

Материалы справки с итогами работы комиссии направлены в Департамент полиции города для принятия процессуального решения и дальнейшего определения меры ответственности каждого лица.

Всемирная организация здравоохранения признала ВИЧ-инфекцию хроническим заболеванием с контролируемым течением. В соответствии с последними международными протоколами ВОЗ и МЗ РК назначают антиретровирусную терапию (АРТ) сразу после установления диагноза. Терапия обеспечивает защиту иммунитета, при этом продолжительность и качество жизни человека с ВИЧ, принимающего препараты, не отличается от продолжительности и качества жизни человека без ВИЧ.