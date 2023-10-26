Главы правительств стран СНГ подписали ряд документов

Международное сотрудничество, Правительство
759
Буланова Наталия
выпускающий редактор

Документы направлены на укрепление сотрудничества в сфере геодезии, картографии и геоинформационных технологий, горно-металлургической отрасли, IT-секторе и др.

Фото: пресс-служба правительства РК

В государственной резиденции «Ала-Арча» в городе Бишкек состоялось очередное заседание Совета глав правительств стран Содружества Независимых Государств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

В рамках своего выступления Алихан Смаилов подчеркнул, что, несмотря на глобальные вызовы, странам-участницам удается сохранять положительную динамику во взаимной торговле. Во многом это обеспечивается за счет совместной реализации Договора о зоне свободной торговли, который стал надежной основой для успешного развития интеграционных связей Содружества.

«На октябрьском Саммите глав государств СНГ президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отметил, что необходимо уделить особое внимание устранению торговых барьеров, созданию благоприятных тарифных условий и упрощению административных процедур. В данном контексте важным представляется скорейшее вступление в силу соглашения о свободной торговле услугами. Этот документ позволит вывести наше взаимодействие на качественно новый уровень», — сказал премьер.

Вместе с тем ключевой задачей совместной работы, по мнению главы правительства, должно стать комплексное усиление промышленной кооперации.

«Реализация Концепции промышленной кооперации и Комплекса мер по ее развитию в государствах-участниках СНГ придаст новый импульс экономикам наших стран, позволит в полной мере реализовать намеченные планы», — отметил он.

Алихан Смаилов добавил, что совместное развитие транзитно-транспортных маршрутов также является показателем динамичного и взаимовыгодного экономического сотрудничества. В этой связи высокую значимость приобретает развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута и коридора «Север - Юг».

«Важно найти точки сопряжения этих транзитных магистралей с глобальным проектом "Один пояс, один путь". Казахстан, со своей стороны, готов к совместной работе», — подчеркнул Алихан Смаилов.

По его словам, наряду с продвижением экономической повестки важно развивать и культурно-гуманитарные связи. Сегодня в этом направлении принимаются соответствующие программы и концепции, реализуются масштабные культурные проекты СНГ.

«На сегодняшнем заседании мы принимаем План мероприятий по проведению в СНГ в 2024 году Года волонтерского движения. Уверен, подобные добрые и благие инициативы будут и дальше способствовать поддержанию позитивного имиджа СНГ, способствовать укреплению многовековых уз дружбы между нашими народами», — заключил премьер-министр.

В мероприятии приняли участие главы правительств Беларуси Роман Головченко, Кыргызстана – Акылбек Жапаров, России – Михаил Мишустин, Таджикистана – Кохир Расулзода и Узбекистана – Абдулла Арипов, заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Абдулла оглы Мустафаев, вице-премьер-министр Армении Мгер Григорян, заместитель председателя Кабинета министров Туркменистана Ходжамурат Гельдымурадов.

По итогам заседания Совета глав правительств стран СНГ подписан ряд документов, в частности, направленных на укрепление сотрудничества в сфере геодезии, картографии и геоинформационных технологий, горно-металлургической отрасли, IT-секторе и др.

#Смаилов #соглашение #подписание #Правительство #заседание #СНГ #документы

Популярное

Все
Минюст РФ внес в реестр иноагентов экс-замминистра иностранных дел Кунадзе
Казахстан пятый в мире по дешевизне бензина
Боевики ХАМАС освободили двух американских заложниц
Еще один российский теннисист хочет выступать за Казахстан
В развитие каких регионов Казахстан вкладывает больше всего денег?
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
В Астане поэтапно построят 60 государственных детсадов
«Барыс» прервал неудачную серию в КХЛ
Жанибеку Алимханулы нашли соперника с рекордом 42-0
Задержан экс-министр юстиции Казахстана – Антикор
Казахстан и Испания будут совместно бороться против торговли людьми
Назначены замгенпрокурора и глава комитета по возврату активов РК
Строительство железной дороги в Афганистане возобновила казахстанская компания
Сваебойная установка рухнула на авто при строительстве Астана LRT
Канье Уэст отказался участвовать в выборах президента США
Айбек Нурахметов возглавил службу международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры
В Академии гражданской авиации могут внедрить европейские стандарты обучения
Большинство погибших при землетрясении в Афганистане – женщины
ЖД-станции Нур-Султан, Узень и Уральск переименуют
Казахстанская гумпомощь прибыла в афганскую провинцию Балх
Школы с государственным языком обучения обретают все большую популярность
Объявлены даты школьных каникул в 2023-2024 учебном году
Все для счастливых пенсионеров
Три офицера Нацгвардии РК получили ранения на учениях в Жамбылской области
Имам грозный: прокуратура изучает инцидент с избиением ребенка в мечети
Фильм "Міржақып. Оян, қазақ!" вернули в прокат
Об инвестиционном климате в Казахстане рассказали на форуме "Dushanbe Invest 2023"
Команда Казахстана по художественной гимнастике завоевала серебро на Азиаде
Таксист перевез иностранца на 150 метров в Астане
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Не поделившие попугая экс-супруги оказались в суде в Алматы
Как накопить на квартиру подметая улицы?
Рука 3-летнего ребенка застряла в эскалаторе ТРЦ Караганды. Малыш – в тяжелом состоянии (ВИДЕО)
Предприниматель оплатит обучение казахстанцев в лучших университетах мира
Siemens Energy планирует модернизировать электросети Казахстана
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
Ни дня без камеры
Почти 30 тайников с наркотиками насчитали в доме в Талдыкоргане
Президент обсудил с компанией Bayer AG меры по упрощению ввоза лекарств в Казахстан
Полицейский оказался в больнице после вызова о конфликте в кафе Павлодара

Читайте также

Импортерам обуви продлили срок маркировки оставшегося на ск…
Казахстан увеличивает количество авиарейсов в Таиланд
Вице-премьер поручил ускорить реализацию проекта G4 City
Смаилов призвал "безболезненно" для бизнеса внедрять навига…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]