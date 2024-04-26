Казахстан предложил разработать и принять соглашение о мерах доверия для всех государств ШОС

Международное сотрудничество
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Соглашение будет предусматривать на добровольной основе взаимные посещения воинских частей, предоставление информации о проводимых крупных военных учениях, руководстве и структуре оборонных ведомств

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

В рамках председательства Республики Казахстан в Шанхайской организации сотрудничества состоялось Совещание министров обороны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минобороны.

Во встрече приняли участие главы оборонных ведомств государств –членов ШОС, генсекретарь, директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры организации, а также министр обороны Беларуси.

На совещании было отмечено, что ШОС не является военно-политическим блоком, а взаимодействие в военной сфере не направлено против других стран. В этой связи отмечена необходимость продолжения проведения совместных военных антитеррористических учений «Мирная миссия».

Также главы оборонных ведомств договорились развивать взаимодействие между военно-историческими музеями.

В своем выступлении министр обороны РК генерал-полковник Руслан Жаксылыков обратил внимание участников на исторический аспект организации:

– Если вернуться к истокам ШОС, то следует отметить, что основу ее создания заложили Соглашение об укреплении доверия в военной области в районе границы от 26 апреля 1996 года (Шанхайское соглашение) – и Соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы от 24 апреля 1997 года (Московское соглашение).

Далее министр обороны Казахстана предложил в рамках организации разработать и принять соглашение о мерах доверия для всех государств ШОС, предусмотрев на добровольной основе взаимные посещения воинских частей, предоставление информации о проводимых крупных военных учениях, руководстве и структуре оборонных ведомств.

По итогам совещания был подписан протокол, ряд документов, регламентирующих сотрудничество, а также принято совместное коммюнике.

В завершение мероприятия министр обороны Казахстана и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества сделали совместное заявление.

#минобороны #сотрудничество #армия #ШОС #совещание

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