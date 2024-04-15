Глава Республики Саха посетит Казахстан на этой неделе
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Визит Айсена Николаева в Астану состоится 17-21 апреля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД
Он примет участие в церемонии открытия Дней Республики Саха в Казахстане.
В рамках визита запланированы его встречи с руководством страны и ряда государственных органов, а также проведение презентации инвестиционного и туристического потенциала Якутии, B2B встреч и др.
«Дни Республики Саха (Якутии) пройдут в двух городах - Астана и Алматы с 17 по 24 апреля. На мероприятии будут представлены товаропроизводители и инновационные предприятия, состоится презентация инвестиционного и туристического потенциала Саха, а также на сцене выступят якутские деятели музыкального и оперного искусства», - сообщили в МИД РК.