Глава Республики Саха посетит Казахстан на этой неделе

Визит Айсена Николаева в Астану состоится 17-21 апреля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: gtrksakha.ru

Он примет участие в церемонии открытия Дней Республики Саха в Казахстане.

В рамках визита запланированы его встречи с руководством страны и ряда государственных органов, а также проведение презентации инвестиционного и туристического потенциала Якутии, B2B встреч и др.