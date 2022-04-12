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ГМК: превратить риски в возможности
Демченко Марина
корреспондент

Проблемы, стоящие перед горно-металлургическим комплексом Казахстана, обсудили эксперты на площадке 12-го Международного горно-геологического форума MINEX Kazakhstan-2022.

Изменения инвестиционного климата, продвижение цифровой транс­формации и курс горнодобывающей отрасли Казахстана на достижение углеродной нейтральности стали ключевыми темами пленарных сессий форума.

Открывая встречу, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Руслан Баймишев отметил, что государство реформирует сферу недропользования для создания более устойчивой модели ее развития. Курс на строительство нового Казахстана, взятый страной, предполагает проведение политических и экономических реформ, которые будут способствовать повышению прозрачности в деятельности госорганов, предсказуемости и справедливости принимаемых ими решений, повышению конкуренции на рынке.

Меры, принятые ранее для развития геологии и недропользования в стране, дали ожидаемый эффект.

За время пандемии в отрасли образовано более 510 отечественных компаний-юниоров, существенно выросли объемы инвестиций в геологоразведку. С момента принятия Кодекса РК «О нед­рах и недропользовании» выдано более 1 600 лицензий на разведку, объем инвестиционных обязательств по новым разведочным объектам превысил бюджетные ассигнования, выделявшиеся на геологическое изу­чение недр. В геологоразведку вовлечено 75 тыс. кв. км новых территорий.

Руслан Баймишев сообщил, что рассматривается возможность ускоренного перехода на этап добычи. Наряду с этим отраслевое министерство проводит ревизию всех месторождений твердых полезных ископаемых (ТПИ). Недропользователям, не исполняю­щим лицензионно-конт­рактные обязательства, направляются уведомления о нарушениях, а в случае их дальнейшего бездействия расторгаются контракты или отзываются лицензии.

Неиспользуемые контрактные территории в установленном порядке передаются новым добросовестным инвесторам после проведения соответствующих аукционов на права недропользования. С начала текущего года расторгнут 31 контракт, отозвано три лицензии.

– Из-за затянувшейся по объективным причинам разработки информационной системы «Национальный банк данных минеральных ресурсов» нами ведется работа по продлению аукционов, а также введению дополнительных требований для обеспечения участия добросовестных инвесторов (гарантийный взнос), – отметил вице-министр.

Создается национальная геологическая служба, которая будет выстроена по сервисной модели. Она должна обеспечивать потребности инвесторов в геологической информации и данных.

Колин Хэй, исполнительный вице-президент Seequent отметил, что у ГМК Казахстана есть огромный потенциал в триллионы долларов. Цены на товарное сырье – медь, алюминий, железо – год от года растут, и чтобы удовлетворить спрос, нужно бурить глубже и разведывать дальше. Интерес к возобновляемым источникам энергии усиливает спрос на металлургическую продукцию, но общество требует более высоких экологических стандартов, снижения эмиссий и бережного управления земельными ресурсами.

Не случайно горячий обмен мнения­ми состоялся на сессии, посвященной закрытию месторождений и рекультивации земель и вод. Согласно официальным данным, в Казахстане сегодня разрабатываются около 8 тыс. месторождений, однако многие из залежей свинца, меди и ряда редких металлов находятся на грани истощения и через 10–15 лет будут полностью освоены.

По опыту экспертов, закрытие место­рождений связано с операцион­ными и социальными вызовами. Это технологически сложный и дорогостоящий процесс, который, как правило, учитывается уже на ранних стадиях проектирования и разработки рудника.

Процесс закрытия месторождений в Казахстане начался недавно, поэтому для обеспечения устойчивого развития отраслевым компаниям важно накап­ливать практический опыт.

О ключевых вызовах, стоящих перед ГМК Казахстана, рассказал исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприя­тий (АГМП) Николай Радостовец. В первую очередь он заявил о росте финансовой нагрузки. Ухудшается минерально-сырьевая база, на низком уровне находится коэффициент восполнения запасов, увеличивается себестоимость производства. С 2025 года начнется внедрение наилучших доступных технологий.

Представители отрасли обеспокоены введением углеродного налога ЕС с 2026-го. Мероприятия для снижения экологической нагрузки повлекут за собой огромные затраты.

Сейчас же, по словам главы ассоциа­ции, предприятия отрасли волнует куда, как и по какой цене они будут продавать свою продукцию.

– В последние недели у ряда компаний снижаются объемы производства. Нас волнует поиск альтернативных путей доставки экспортных грузов в морские порты в условиях санкцион­ных ограничений в отношении России, – сообщил Николай Радостовец и предложил в такое непростое время искать нестандартные решения, причем очень быстро.

Не обошел глава АГМП и проблемы сокращения объемов производства угля. Не сокращать производство угля, а напротив, наращивать, искать новые способы его переработки в Казахстане, развивать экспорт, трансформировать угольную отрасль – вот чем, по его словам, должно озаботиться государство.

На площадке форума геологоразведочные компании поделились опытом применения инновационных технологий и управления поисковыми проектами для преодоления различных рисков. Прозвучало и мнение о том, что крупным компаниям стоит увязать переход к углеродной нейтральности с использованием цифровых технологий. Свои планы по декарбонизации производства раскрыли крупные отечественные недропользователи – АО «НАК «Казатомпром» и ТОО «Евразийская группа».

Участники MINEX обсудили важность внедрения международных стандартов публичной отчетности для привлечения инвестиций в разведку, проблемы развития кадрового потенциала и оптимизации горного производства. Свои надежды они связывают также с модернизацией, цифровизацией и достижением параметров «зеленой» экономики. Теперь, когда эти факторы стали влиять на конкурентоспособность и эффективность компаний, в ГМК придется меняться всем.

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