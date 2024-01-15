Год экологии в ШОС начался под председательством Казахстана

Международное сотрудничество, Политика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Министерство иностранных дел РК сообщило о начале Года экологии в Шанхайской организации сотрудничества под председательством Республики Казахстан, передает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Государства-члены в июле прошлого года единогласно поддержали инициативу Казахстана объявить 2024 год Годом экологии в ШОС. В октябре 2023 года был разработан и утвержден Советом глав правительств ШОС соответствующий План мероприятий.

В частности, Год экологии в ШОС по предложению Казахстана стартует с проведения тематических мероприятий в образовательных учреждениях, а также отдельных мероприятий, проводимых Секретариатом ШОС.

Всего в рамках проекта экологическими организациями планируется провести порядка 20 совместных мероприятий по разным тематикам, в том числе приуроченных ко Всемирному дню окружающей среды, Всемирному дню водных ресурсов, Международному дню биологического разнообразия и Всемирному дню по защите леса.

Рассматриваем инициированные председательством Казахстана мероприятия в качестве весомого вклада организации в достижение Целей в области устойчивого развития ООН. Казахстан будет и дальше продвигать принятие практических мер Шанхайской организации в деле защиты окружающей среды, отметили в МИДе.

#казахстан #МИД #ШОС #председатель #экология

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