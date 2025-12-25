Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

К концу 2025 года ожидается сдача 19,1 млн м² жилья, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства

Тысячи семей отметили новоселье в новых квартирах и домах. Строительство растет по всей стране.

219 объектов здравоохранения построено в Казахстане

Медицина стала ближе: новые медицинские пункты появились во множестве сел страны. Дефицит врачей сократился на 19%.

130 школ открыли свои двери

Создано 220 тыс. новых ученических мест, ликвидирован их дефицит более чем в 100 школах. Создаются комфортные условия для учебы, где бы ни жил ребенок — в городе или селе. 5,9 трлн тенге направлено на выплату пенсий и пособий Помощь от государства получают 4,6 млн казахстанцев. Поддержка граждан остается главным приоритетом бюджета: с 2026 года пенсии и пособия вырастут еще на 10%.

33 новых завода открыто, 150 модернизировано

«Сделано в Казахстане» — теперь на бытовой технике и авто. Запущено производство телевизоров и стиральных машин, строятся заводы по выпуску автомобилей. 27,1 млн тонн зерна Второй год подряд аграрии собирают рекордный урожай. Страна полностью обеспечена продовольствием, растет экспорт. 13 тыс. км дорог построено и отремонтировано Поездки между городами стали быстрее и безопаснее, объем перевозки грузов вырос на 9,6%. 90% достиг охват населения интернетом Казахстан стал первой страной в Центральной Азии с доступом к спутниковому интернету «Starlink».

335,6 млн деревьев высажено за год

С 2021 года – 1 млрд 470 млн саженцев. В рамках президентской инициативы «Таза Қазақстан» страна становится зеленее. Это вклад в чистый воздух для нас и наших детей.

6,4% составил рост экономики

Лучший результат с 2012 года. Что это значит для нас? Сильная экономика — это гарантия того, что у государства есть средства на выполнение социальных обязательств: выплату зарплат, пенсий и строительство новых школ даже в условиях нестабильности на мировых рынках.