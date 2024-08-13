Гонка пройдет по горным шоссе

Соревнования пройдут 7–8 сентября в Усть-Каменогорске. В первый день состоится индивидуальная гонка на дистанцию 22,5 км, старт будет дан на первом километре Бобровского шоссе, а финиш – на курорте «Нуртау». Групповая гонка пройдет на следующий день – старт будет в поселке Каменный Карьер до села Северное по зоне отдыха Горная Ульбинка, оттуда выезд на трассу Усть-Каменогорск – Алтай, а далее – финиш на площади Рес­публики в Усть-Каменогорске.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в возрасте от 18 лет и старше. Всего предусмотрено пять возрастных категорий среди мужчин и женщин: 18–29 лет, 30–39, 40–49, 50–59, 60 лет и старше. Главное условие – своя экипировка: шоссейный велосипед, форма, шлем.

Впервые Tour de Oskemen сос­тоялся в 2014 году. Спортивное событие собрало в Восточном Казахстане 1 300 участников со всех уголков республики и зарубежных стран. Подготовленные спортсмены соревновались на дистанции 130 км по маршруту Риддер – Усть-Каменогорск. Еще сотни любителей поддержали их массовым заездом. Самому старшему гонщику Турганбеку Касымову из Восточного Казахстана на тот момент исполнилось 69 лет.

По словам специалистов, трассы казахстанского Алтая отлично подходят для проведения велогонок, в том числе топовых. Они пролегают по живописным местам, сочетают равнинные и горные участки, требуют тактического мастерства, умения распределить силы, сконцентрировать внимание и волю.

– Соревнования республиканского и международного уровня повышают интерес к велоспорту, – пояснила глава областной федерации велоспорта Елена Нитяжук. – Подростки загораются желанием заниматься, приходят в секции. Плюс в таких гонках всегда участвуют ветераны и любители, съезжается много гостей, собираются болельщики. Кто-то, возможно, впервые откроет для себя замечательную природу Восточного Казахстана и решит вернуться сюда как турист.

Регистрация участников Tour de Oskemen продлится до 31 августа. Пройти ее можно онлайн по ссылке: https:⁄⁄forms.gle⁄KSG2JA8eSuH7ppbF6.