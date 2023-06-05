«Гордиевы узлы» водоснабжения

Сельские жители, до которых обещанные водопроводные сети так и не дошли, и по этой причине вынужденные, как в стародавние времена, уповать на подземные источники да услуги местных водовозов, могли бы многое рассказать и про волокиту, и про разворованные бюджеты. Мы же ограничимся ведомственной статистикой, поскольку вопросы осуществления проектов по водообеспечению казахстанских городов и сел, обостряясь, становятся сегодня не только предметом обстоятельного разбора в Правительстве, но и поводом для социального напряжения на местах.

Дискуссии на эту тему длятся не первый год, но ощутимых сдвигов в решении водных проб­лем не наблюдается.

По официальным данным, проб­лемы водоснабжения остаются актуальными для жителей городов Абайской, Акмолинской и Жамбылской областей, а также многих сельских населенных пунктов Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей. Наименьший уровень охвата населения питьевой водой отмечается в городах Жамбылской – 91,9%, Акмолинской – 95,3% и Абайской областей – 92,8%, а также в селах – Костанайской (80,4%), Акмолинской (89,8%) и Северо-Казахстанской областей (85%).

Большинство сетей водоснабжения в этих регионах введено в эксплуатацию или капитально ремонтировалось более 20–25 лет назад. В северных областях многие сети были построены еще вообще в период советских пятилеток.

Сроки эксплуатации ряда водопроводов и их отдельных «веток» давно истекли, что является причиной роста аварийных цейт­нотов в сфере водоснабжения. Высокая же аварийность, как правило, приводит к длительным перебоям в подаче воды, непроизводительным потерям ресурсов и перерасходу электроэнергии. В итоге все это чревато очередным витком роста себестои­мости кубометра воды.

По данным Минэкологии и природных ресурсов РК, в целом по республике имеется 80 групповых водопроводов, посредством которых обеспечивается водоснабжение регионов, районов и населенных пунктов. Общая их протяженность составляет около 15,5 тыс. км. Из них в республиканской собственности находятся 39 групповых водопроводов (13,4 тыс. км), снабжающих питьевой водой 655 сельских населенных пунктов с численностью до 1,4 млн человек.

В 2021⁄22 годах введено в экс­плуатацию семь групповых водоводов в Акмолинской, Актюбинской, Кызылординской, Улытауской и Северо-Казахстанской областях.

В области Улытау улучшено водоснабжение в 51 селе, а также в городах – Сатпаеве и частично в Жезказгане с населением 203 тыс. человек. Кроме того, доступ к качественной питьевой воде получили в этом регионе также пять сельских населенных пунктов, где проживают около 6 тыс. человек.

На одном из недавних заседаний Координационного штаба, на котором обсуждалась данная тема, Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что пока сроки завершения строящихся объектов затягиваются, существующая инфраструктура приходит в негодность, что приводит к перебоям в сфере водоснабжения. К примеру, население жилого массива «Каргалы» в Актобе жалуется на систематическое отключение холодной и горячей воды. В Егиндыкольском районе Акмолинской области единственным источником водоснабжения 12 сел является изношенный Нуринский водовод, где потери воды достигают 70–80%.

– Из-за регулярных порывов водовода жители этих сел месяцами остаются без воды. И это лишь несколько примеров из девяти тысяч официально поданных жалоб от населения за текущий год, – сказал Премьер-министр.

Алихан Смаилов поручил проработать вопросы оперативного завершения всех водных «долгостроев», до конца года обеспечить разработку необходимой проектной документации по 115 поселкам, запланированным к водообес­печению в следующем году. В комплексе данных мер необходимо также завершить поисково-разведочные работы в 22 селах, а также подготовить проектную документацию по автоматизации производственных процессов водоснабжения и водоотведения 20 городов.

Между тем в текущем году планируется, наконец, ввести в эксплуатацию Эскулинский водовод, строительство которого было начато еще в далеком 2010 году. Выделены также средства (19,1 млрд тенге) на строительство и реконструкцию 27 групповых водопроводов в Акмолинской, Алматинской, Атырау­ской, Улытауской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской и Северо-Казахстанской областях. Кроме того, прорабатывается выделение 4,2 млрд тенге из резерва Правительства для продолжения строительства Уйтас-Айдосского группового водовода.

Глава Минэкологии Зульфия Сулейменова, поясняя суть проб­лем с данными «долгостроями», отметила: в первую очередь загвоздка здесь состоит в некачественной разработке проект­но-сметной документации, что приводит к ее корректировке и переносу сроков завершения строительно-монтажных работ на более поздние периоды. Во-вторых, это недобросовестное исполнение генподрядными организациями принятых обязательств по договорам госзакупок.

В результате в отношении них администратор вынужден проводить претензионно-исковую работу.

– Строительство Эскулинского водовода в Улытауской области было начато в 2010 году, проект по ходу реализации подвергался неоднократным корректировкам, соответственно, отодвигались сроки ввода объекта в эксплуатацию. В настоящее время работы здесь ведутся, соответствующие финансовые средства выделены. Завершить процесс планируется в июне текущего года, – сказала глава ведомства.

В числе «долгостроев» значится также Пресновский групповой водопровод в Северо-Казахстанской области, строительство которого началось в 2014 году, но так и не завершено. До 2018-го подрядчиком здесь выступало ТОО «СМП-610», однако в связи с ненадлежащим исполнением обязательств договор с ним расторгнут по решению суда.

В 2018-м договор на продолжение строительства был зак­лючен с РГП «Казводхоз». Между тем в 2017 году по данному проекту также проведена корректировка. В частности, в связи с малочис­ленностью населения в шести селах Есильского и Мамлютского районов Северо-Казахстанской области (менее 100 человек) предусмотренный ранее комплекс водозаборных сооружений в этих населенных пунктах было решено заменить пунктами раздачи воды.

К тому времени из-за удорожания строительных материа­лов разница между прежней стоимостью проекта и текущей составила 5,5 млрд тенге. В конечном итоге все закончилось тем, что строительство объекта вовсе застопорилось.

Еще один «проблемный» проект связан с реконструкцией Соколовского группового водовода. Данный объект реализуется с 2018 года, и до сих пор конца строительству не видно. Причина и в данном случае аналогична – неисполнение подрядчиком своих обязательств.

Договор с этим «нарушителем конвенции» также был расторг­нут в 2021 году. В общем, что ни проект, то на них толстым слоем лежит многолетняя пыль нереа­лизованных возможностей и несбывшихся надежд населения, вынужденных долгие годы ожидать прибытия в их села элементарных коммунальных благ.

В Коргалжынском и Егиндыкольском районах Акмолинской области население жалуется на бесконечные перебои с подачей воды из Нуринского группового водовода, степень изношеннос­ти которого составляет более 75%. По словам главы Минэкологии, для его реконструкции в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация, завершение которой планируется в конце текущего года. В дальнейшем работы по реконструкции данного водовода будут проводиться по­этапно – в четыре очереди.

Между тем состояние инфраструктуры водоснабжения оставляет желать лучшего и в крупнейшем мегаполисе рес­публики – Алматы, где после недавней аварии на крупном водопроводе власти города заявили о критической изношенности труб, введенных в экс­плуатацию более 60 лет назад.

В Балхаше также нередки перебои с водоснабжением в результате аварий на коммунальных сетях. В подобных случаях жителям города ничего другого не остается, как закупать воду в магазинах либо у местных водовозов, услуги которых в тех краях всегда в цене, «потому что без воды – и ни туды и ни сюды»…

На пороге сезона водопотребления

В нынешнем году сельскохозяйственные культуры в респуб­лике планируется разместить на 23,4 млн га. Сог­ласно данным МСХ РК, предусматривается увеличение посевных площадей зерновых и зернобобовых, кормовых культур, а также сахарной свеклы. Будут расширены площади социально значимых культур: подсолнечника, овощей, бахчевых, картофеля и гречихи. Помимо этого, предус­мотрено увеличение посевов сахарной свеклы и риса. Предполагается, что запланированных площадей будет достаточно для обеспечения потребностей внут­реннего рынка.

Между тем, по данным Мин­экологии, в текущем году общая площадь орошаемых сельхоз­угодий в стране составит около 1,6 млн гектаров. Из всех водозаборов на регулярный полив посевных площадей придется до 12,1 кубических километров водных ресурсов. Аральско-Сырдарьинский, Шу-Таласский и Балхаш-Алакольский водные бассейны покрывают 97% от общего объема поливной воды и 78% всей орошаемой площади. Значительная доля орошаемых посевных площадей приходится на Туркестанскую, Кызылординскую, Жамбылскую, Алматинскую, Жетысускую области.

В текущем году в бассейне Сырдарьи, как и в других речных бассейнах южных регионов, сохраняется тенденция маловодного периода. Тем не менее за минувший межвегетационный период приток в Шардару отмечался больше прогнозных значений на 2 231 млн кубометров.

В результате Шардаринское водохранилище и Коксарайский контрегулятор были заполнены до уровня проектного значения. В частности, на этих двух водо­е­­­мах накоплено порядка 6,39 млрд кубометров воды, что на 0,9 млрд кубометров больше, чем в прошлом году.

В рамках состоявшейся встречи руководителей водохозяйственных и энергетических ведомств Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана утвержден график водоотведения из Токтогульского водохранилища в вегетационный период. В соответствии с ним по каналу «Достык» планируется подача 920,07 млн кубометров воды в период вегетации.

По словам Зульфии Сулейменовой, водохозяйственные условия в пределах бассейнов рек Шу и Таласа в Жамбылской области остаются стабильными. В водоемах Жамбылской области накопилось 80–90% воды.

Сельскохозяйственное производство – сфера, куда уходит основной объем потребляемых водных ресурсов (до 70–90%). При этом наибольшая доля водопотребления приходится на орошаемое земледелие, затем – на лиманное орошение (для производства кормов), обводнение пастбищ и водоснабжение сельского населения.

Между тем, как отмечают специалисты, несмотря на снижение объемов сброса сточных вод, качество воды практически во всех водных объектах в стране остается неудовлетворительным. Площади очагов загрязнения подземных вод достигают десятков квадратных километров, в то время как качество водных ресурсов является одним из лимитирующих факторов устойчивого развития.

Основные вещества-загрязнители поступают в реки и грунтовые воды с промышленными стоками предприятий, так как некоторые очистные сооружения морально устарели, а другие практически не работают.

В Акмолинской области основные поверхностные водотоки образуют реки Ишим, Нура, Шагалалы, Колутон, Жабай и Кылшыкты. На территории области имеется более 490 озер, в том числе 140 крупных и большое число мелких водоемов (до 85%) с площадью водного зеркала менее 1 кв. километра. Кроме того, на территории области сосредоточено 13 водохранилищ и 25 месторождений подземных вод, которые используются в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

Основной водной артерией региона является Ишим, качество воды в котором продолжает ухудшаться. Соглас­но данным ученых, за последние годы в воде этой реки отмечалось превышение уровня предельно допустимой концентрации по содержанию сульфатов (1,15–3,5 ПДК), хлоридов (до 1,2 ПДК) железа (до 6,7 ПДК), нефтепродуктов (1,6–3,4 ПДК).

Исследование водных проб, отобранных из открытых водоемов и водопроводов, показывает, что практически все образцы содержат остаточные микроэлементы хлорсодержащих пестицидов и солей тяжелых металлов. И хотя концентрация этих токсикантов находится ниже предельно допустимого уровня, тем не менее они присутствуют в воде.

Сельское население берет воду из реки для хозяйственно-питье­вых целей как в централизованном, так и в децентрализованном порядке. В ряде районов Акмолинской области, таких как Зерендинский, Бурабайский, Егендыкольский, основными источниками водоснабжения являются подземные воды. В других районах области для хозяйственно-питьевого водоснабжения используется вода как из открытых, так и подземных источников.

Возрастание роли антропогенных факторов, увеличение мощности аграрно-производственных объектов, расширение гидротехнических мероприятий, широкое применение в аграрной практике минеральных удобрений и пестицидов – все эти факторы оказывают свое влияние на снижение водности рек вследствие увеличения содержания органических и био­генных веществ, а также нарушения процессов самоочищения водных источников.

По оценкам ученых, водный фактор может доминировать в развитии у сельского населения болезней системы пищеварения (эзофагиты и гастродуодениты, желчнокаменная болезнь), мочеполовой системы (пиелонефриты и мочекаменная болезнь), крови и кроветворных органов (анемии), а также других форм патологий. Не случайно древние говорили: «Глоток воды может отворить двери как рая, так и ада»…