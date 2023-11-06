Горняк погиб на шахте "Казахмыса"

На шахте №57 Восточно-Жезказганского рудника погиб рабочий. О несчастном случае сообщили в компании "Казахмыс", передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Компания "Казахмыс" с прискорбием сообщает о произошедшем 5 ноября 2023 года несчастном случае, произошедшем на шахте №57 Восточно-Жезказганского рудника. Во время выполнения работ, смертельную травму получил горный мастер 1984 года рождения. Руководство и трудовой коллектив компании "Казахмыс" приносят искренние соболезнования родным и близким погибшего", – говорится в сообщении.