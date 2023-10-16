Город для комфортной жизни

Здесь возводятся многоэтажные дома, учреждения здравоохранения и образования. На левом берегу областного центра началась застройка микрорайона. Как будут выглядеть новые городские кварталы и насколько хорошо в регионе подготовились к предстоящей зиме, на выездном брифинге журналистам рассказал аким области Абай Нурлан Уранхаев. Причем у представителей СМИ была возможность задать напрямую вопросы не только главе региона, но и руководителям облуправлений, которых не всегда можно застать на местах.

...Еще полгода назад на месте микрорайона «Заря», что на левобережье Семея, располагался частный сектор. По плану застройка займет площадь 72 га, растянувшись вдоль левого берега Иртыша.

Одну часть запланированной улицы планируется застроить социальными объектами и домами. Вдоль береговой линии протянется благоустроенный парк, утопающий в зелени, где предусмотрены игровые зоны и места для семейного отдыха.

– В соответствии с генеральным планом развития Семея здесь планируется также строительство конгресс-холла и нового стадиона, получится современный функциональный район, где в целях комфорта предусмотрены расширение зеленых зон и реконструкция улицы Молдагалиевой с созданием красивой набережной, – рассказал Нурлан Уранхаев.

Здесь уже полным ходом идет строительство новой школы на 1 200 мест. Ее в рамках социальной ответственности бизнеса строит ТОО «KAZ Minerals Management». Инвестор выкупил 43 участка, снес старые постройки и сейчас проводит бетонные работы «нулевого» цикла.

– Тут будет современная школа, оснащенная не только предметными кабинетами и лабораториями, но и четырьмя компьютерными классами, поскольку отдел образования Семея планирует сделать ее с IT-уклоном, – рассказал руководитель проекта по строительству учебного заведения Руслан Тананов.

Кроме того, в школе будет два отдельных входа – для учащихся начальной и старшей школы и два спортивных зала – для младших и старших классов. Сдать объект в эксплуатацию строители намерены накануне 2024⁄2025 учебного года.

Еще одну общеобразовательную школу начали строить в микрорайоне «Карагайлы». В целом, по словам главы региона, в этом микрорайоне запланировано построить четыре таких учебных заведения.

Отметим, что до 2025 года за счет Фонда поддержки инфраструктуры образования в области Абай будет построено шесть малокомплектных школ и шесть пристроек к действующим школам. Также для детей планируется строительство многофункцио­нального Дворца школьников.

В микрорайоне «Карагайлы» развернулась еще одна стройплощадка – здесь возводится крупная многопрофильная поликлиника мощностью до 30 тыс. посещений и специализированный современный нефрологический центр для пациентов с хроническими заболеваниями почек.

– «Карагайлы» так быстро разрастается, что возникла острая необходимость в открытии новой крупной поликлиники, где могли бы обслуживаться и жители соседних районов – «Энергетик» и «Красный кордон», – рассказал руководитель управления здравоохранения области Марат Сандыбаев.

Как доложил генеральный директор ТОО «Viamedis» Михаил Копцев, поликлиника строится в рамках государственно-частного партнерства. Аналогичные объекты уже были введены в строй в Акмолинской, Павлодарской и Карагандинской областях.

– Поликлиника будет исполнять также функции реабилитационного центра для лечения и реабилитации больных после инфарктов и инсультов, – сообщил Михаил Копцев. – Здесь предусмотрено отделение лучевой диагностики, оснащенное современными аппаратами КТ, МРТ, цифровым маммографом, рентген-аппаратом, отделение реабилитации с бассейном на первом этаже, амбулаторно-поликлинической службой с приемом всех узких специалистов, а также возможнос­тью пройти лечение в условиях дневного стационара.

Рядом с поликлиникой развернет работу нефрологический центр, где можно будет пройти полный комплекс обследований и лечения болезней почек: от диагностики до хирургического вмешательства. Лечиться можно будет как амбулаторно, так и в условиях дневного или круглосуточного стационаров.

Завершить строительство поликлиники и нефрологического центра инвесторы планируют в конце 2024 года, и уже с 2025-го тут намечено начать прием пациентов.

В рамках национального проекта «Модернизация сельского здравоохранения» до 2025 года в области запланировано строительство 65 объектов первичной медико-санитарной помощи. В ходе осуществления Комплексного плана развития области Абай в Семее построят пять крупных медицинских объектов, среди которых Центр крови, детская областная больница, областная больница для взрослого населения и несколько многопрофильных поликлиник.

Будет ли тепло?

Но, пожалуй, самыми главными «стройплощадками» в областном центре, вызывающими широкий общественный интерес, стали места работ по ремонту и модернизации тепловых источников.

За прошлый отопительный сезон в тепловом хозяйстве Семея произошло 424 аварии. Изношенные теплотрассы и не раз выходившее из строя оборудование котельных, а также печальный опыт Риддера и Экибастуза заставили взглянуть на проблемы с другой стороны.

Тепловое хозяйство области Абай – это 430 км тепловых сетей и 273 тепловых пункта, из которых четыре – крупные котельные, вырабатывающие более 100 Гкал, 40 котельных – менее 100 Гкал и 273 автономные котельные. В городе Аягозе расположены две частные котельные.

В областном центре имеется 335 км тепловых сетей и 22 тепловых источника, которые числятся на балансе у ГКП «Теплокоммун­энерго», обслуживающего 66 тыс. абонентов.

На левом берегу находятся ТЭЦ-1 и РК-1, и здесь наблюдается профицит теплоэнергии. На правом же расположены 20 котельных, или, как их прозвали в народе, «кочегарок». И тут все наоборот – дефицит тепла составляет 118 Гкал.

К тому же в последние годы правый берег активно застраи­вается, так что тепла на всех не хватает. В областном акимате принято решение запретить выдачу технических условий на подключение к теплу новых объектов строительства.

– Сейчас в Семее запрещено подключать к теплу большие объекты. Мы отзываем техусловия, которые были выданы в период 2022–2023 годов, и параллельно разбираемся по каждому вопросу. Через прокуратуру будут выноситься представления об отмене техусловий, – рассказал Нурлан Уранхаев.

В областном управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства застройщикам рекомендуют предусмотреть альтернативные источники отопления – газ, электричество, биотопливо. Возможно строительство собственной котельной.

В этом году увеличилась финансовая поддержка государства. За счет этих средств тепловики смогли увеличить пропускную способность труб, смонтировали насосные станции, нарастили мощность тепловых источников за счет новых котлов.

– На котельной «Габбасова» мы установили дополнительный котел, на нем завершаются пуско-наладочные работы. Он будет работать в предстоящем отопительном сезоне. В целом могу отметить, что город готов к отопительному сезону. Наша главная задача – дать тепло надлежащего качества. Учитываем все риски, – подчеркнул аким области Абай Нурлан Уранхаев.

С начала текущего года было разработано 23 проекта по теплоснабжению Семея, 13 из них получили заключение экспертизы, еще 10 находятся в завершающей стадии проектирования.

Шесть из 13 проектов, где заказчиком выступает город, профинансированы в июле из республиканского бюджета и резерва Правительства. Работы находятся на завершающей стадии. Это строительство тепловой сети в поселке Холодный ключ, где объявили 100-процентное завершение, и пять проектов по реконструкции теплотрасс и центральных тепловых пунктов.

В Комплексном плане развития области Абай на ближайшие пять лет заявлено 149 млрд тенге. Этих средств должно бы хватить, чтобы закрыть существующие проблемы с инфраструктурой. Еще 480 млрд тенге руководство области планирует потратить на новую ТЭЦ, для которой на данный момент разрабатывается технико-экономическое обоснование.

Все работы по подготовке к отопительному сезону завершаются. Во многих квартирах Семея потеплели батареи. Люди надеются, что зима пройдет без аварий.

Благоустройство

За год с небольшим Семей преобразился. Стало больше зеленых зон и мест для отдыха. На прошлой неделе открылся обновленный сквер по улице Жамакаева. Здесь проведены работы по освещению территории, созданию спортивных и детских площадок, амфитеатра.

Облагораживается подмостовое пространство левобережья, работа здесь подходит к завершению: смонтированы спортивные площадки с муралами, баскетбольное и футбольное поля с трибунами для болельщиков, архитектурное освещение с установкой 250 фонарей, амфитеатр, фуд-корты и семейный ресторан. Важно отметить, что на его территории предусмотрен участковый пункт полиции с целью недопущения случаев вандализма.

Продумано комплексное озеленение. Растения, по словам подрядчиков, подобраны под климат, высажены многолетние. Преображается и Арбат по улице Мәңгілік Ел.

Скоро начнется строительство нового пешеходного моста с набережной Иртыша до острова Бейбитшилик. В рамках этого проекта будет построена железная дорога, создан этногородок с юртами и национальными домами, появятся детские площадки.

– Пешеходный мост будет соединяться с островом, где предполагается создать уникальное пространство. Здесь будет восстановлена железная дорога, которая позволит гостям и местным жителям легко добираться до этногородка, парка и биологического центра. Проект обещает сделать наш остров еще более функциональным для экологического отдыха и спорта, местом притяжения горожан и жителей области, – резюмировал Нурлан Уранхаев.

Еще одним новшеством станет продолжение проспекта Ауэзова – новым генеральным планом предполагается пробивка через неиспользуемую территорию бывшего мясокомбината до трассы Семей – Усть-Каменогорск.

Главная задумка – Семей должен стать удобным городом для пешеходов.