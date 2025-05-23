Город расширяет границы

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Михаил Тё
собственный корреспондент по Жамбылской области

В Таразе полным ходом идут строительство и ремонт ряда объектов

 

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В областном центре активно ведутся работы по увеличению жилого фонда. Совсем скоро в 16-м микрорайоне 180 таразских семей смогут отметить новоселье в новых квартирах. Здесь, в конце улицы А. Аскарова, появятся еще четрые пятиэтажных жилых дома. Известно, что в прошлом году была подготовлена проект­но-сметная документация для возведения в данном микрорайоне еще 66 жилых домов.

Продолжает расти и 14-й мик­рорайон. В настоящее время здесь строятся 22 пятиэтажных дома, а также необходимая инженерная инфраструктура. Сог­ласно ПСД этот проект является переходящим на 2026 год. Однако ожидается, что его завершат уже к концу текущего года. Все дома будут обеспечены внутридворовыми инженерными сетями. В жилом комплексе, рассчитанном на 800 квартир, в каждом доме будут установлены подъемники для людей с ограниченными возможностями.

В массиве «Жігер» идет капитальный ремонт улицы Ш. Смаханулы. С учетом прошлогодних обращений местных жителей в текущем году будет полностью заасфальтировано 16 улиц жилого массива.

Вдоль улицы С. Сейфуллина идет установка ночного освещения. Новые фонари протянутся на 3,3 километра.

После разделения города на две части, последовавшего из-за расширения границ и увеличения численности населения за счет присоединения к Таразу ряда ближайших населенных пунктов Байзакского и Жамбылского районов, начато строительство административного здания акимата района «Аулие-ата». Как выяснилось, скорость работы на стройплощадке оставляет желать лучшего, в связи с чем в эти дни руководством города дано поручение подрядной организации ускорить темп.

Большие надежды исполнительных органов связаны с будущим мостом через канал Капал, который уже в скором времени соединит микрорайон «Ұлы дала» и массив «Бурыл». Этот объект не только облегчит транспортное движение на данном участке города, но и укрепит связь между двумя районами. Кроме того, ответственным лицам совместно с учеными поручено провести специальное исследование по эффективному использованию сточных вод канала с целью оптимизации водной инфраструктуры строящегося микрорайона.

В 15-м микрорайоне «Ұлы дала» возводится очередной современный спортивный комплекс. Проектом предусмотрены залы бокса, гимнастики, видов борьбы, таэквондо, воркаут-площадка, тренажерный и универсальный залы, а также мини-футбольное поле. Местные власти уверены – этот комплекс в будущем станет еще одной кузницей чемпионов, и на спортивном небосклоне засияют юные звезды.

В ближайшее время ожидается сдача в эксплуатацию «Древней крепости», расположенной на территории этноисторичес­кого комплекса «Тектурмас». Она стала превосходным дополнением к общему проекту, посвященному историческому наследию аулиетинской земли. Строительно-монтажные работы полностью завершены. Сегодня здесь улучшают инфраструктуру и благоустраивают территорию. Местные власти уверены в том, что новый объект станет еще одной достопримечательностью города и точкой притяжения туристов.

Кроме того, в ближайшем будущем набережная канала Карасу-2 станет комфортной зоной отдыха для местных жителей. Известно, что уже разработаны эскизные проекты, а на днях обсуждены планы по ее благоустройству.

Аким Тараза Бакытжан Орынбеков посетил все объекты и ознакомился с ходом строительных и ремонтных работ. Он акцентировал внимание на необходимости соблюдения современных архитектурных стандартов и качества услуг подрядчиками, а также подчеркнул значимость объектов и поручил завершить все работы в установленные сроки.

#строительство #Тараз #ремонт

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