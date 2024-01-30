Город растет

В этом же микрорайоне в прошлом году началось строительство нефрологического центра, поликлиники и школы на 1 200 мест. Работу строителей контролируют профильные отделы городского акимата, так как важен не только внешний вид зданий, но и их качество и надежность.

Еще одна школа на 1 200 мест строится на левобережье Семея – в микрорайоне «Заря». Это позволит сократить дефицит ученических мест. Школа возводится в рамках меморандума с ТОО «KAZ Minerals». Учебное учреждение будет оснащено всем необходимым современным оборудованием. Также планируется обустройство спортивных площадок.

В городском акимате рассказали, что за последний год в Семее увеличилось количество строящихся объектов, в 2023 году введено в эксплуатацию 296 059 кв. м жилья. В 2023 году жильем обеспечены 211 семей из областного центра, стоявших в очереди.