Город живет и ждет перемен
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Валентина Мелехова, Костанайская область
Нынешний год будет судьбоносным в истории Аркалыка: город призван стать важнейшим транспортно-логистическим центром республики. А возможным это окажется благодаря инициативам Главы государства, озвученным на заседании Национального курултая. Речь идет о строительстве автомобильной дороги Астана – Иргиз и восстановлении работы аэропорта. Данные проекты призваны повысить транспортные возможности региона и создать новые рабочие места.