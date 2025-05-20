– Жители города и молодежь с большим энтузиазмом воспринимают наметившиеся перемены. Мы благодарны за внимание к Аркалыку и уверены, что теперь здесь появятся новые рабочие места, улучшатся условия жизни, – выразил надежду лидер молодежной организации Данияр Кожахметов.

Кроме того, в нынешнем году завершится реконструкция участка автомагистрали Жезказган – Петропавловск, которая также проходит через Аркалык. Долгие годы дорога находилась в плачевном состоянии, и местные жители вынуждены были ездить в столицу в объезд через Державинск. Проект имеет общенациональное значение – он позволит сократить путь от южных регионов Казахстана до Астаны на 600 км, а до Костаная и Петропавловска – на 450.

Но, пожалуй, самым важным событием станет восстановление аэропорта, который прекратил работу почти 30 лет назад. Ожидается возведение нового двух­этажного аэровокзала, способного ежечасно пропускать 70 пассажиров. Также отремонтируют взлетно-посадочную полосу, перрон и рулежную дорожку. Общая стоимость проекта оценивается в 8,3 млрд тенге. С вводом объекта в строй будут организованы авиарейсы по нап­равлениям Костанай – Аркалык – Костанай, Астана – Аркалык – Астана, Алматы – Аркалык – Алматы.

С реализацией этих проектов местные жители связывают большие надежды.

– Я приехала учиться в Аркалык и хочу остаться здесь. Город оживает, мы чувствуем, что государство поддерживает нас, – отмечает студентка университета Жазира Болатова.

В поддержку инициатив Главы государства в Аркалыке состоялась акция «Өркендей бер, туған өлкем». 250 молодых аркалыкчан прошли по улицам города с национальными флагами.