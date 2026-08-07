Тюркский культурный код в произведениях Батухана Баймена

Оттиск смыслов

Батухан Баймен – один из крупнейших художников-графиков Казахстана, известный общественный деятель. Он имеет большой опыт руководителя художественно-производственными организациями, им выполнено значительное количество работ в области монументальной и камерной скульптуры и архитектуры малых форм. Но его главное призвание – линогравюра­ (печать на линолеуме).

Именно по этой специализации он окончил факультет художественной графики Шымкентского педагогического инс­титута им. М. О. Ауэзова. Этот вид печатной графики, активно развивавшийся в ХIХ и ХХ веках, сегодня почти забыт. Обращаются к нему редкие энтузиас­ты, понимающие и ценящие специфику выразительности линогравюры, владеющие технологией производства. Батухан Баймен разработал собственный уникальный авторский метод, повторить который не может никто в мире.

На раннем этапе он выставлял станковые графические работы в этой технике размером чуть больше метра по большой стороне. Матрицу резал сам и сам печатал на станке, все глубже погружаясь в возможности печатного линолеума. Отойдя от традиционной для линографики бумаги, материалом для печати практически сразу избрал ткань, имеющую хорошие возможности для качественного исполнения. А темой его произведений навсегда стал тюркский мир, его история, мифология, культура, прошлое, настоящее и будущее.

Художник работает в основном сериями, так как в один лист не укладывается грандиозность его замыслов. Он начал экспонировать свои работы во второй половине 80-х годов. Одна из ранних серий – «Геноцид» (1987), в которую вошли работы «Голодомор», «Репрессии», «Желтоксан», – сразу привлекла внимание специалистов и общественности.

Серия не стала иллюстрацией исторических событий. Их драматическая канва воп­лощена в сложной композиционно-образной структуре, выстроенной взаимодействием фигур, не конкретизированных, а имманентных происходившему. Черно-белый цвет усилил экспрессию и выразительность художественно-пластического языка, подчеркивая, документализируя реальность изображенного.

Следующие серии посвящались казахскому быту, сценам из жизни родного аула. Здесь царила уже совсем другая эмоцио­нальная атмосфера. Сюжетная линия строилась на множестве отдельных сцен, гармония и покой объединяли общий быт, людей, их любовь к родному дому. И это подчеркивалось красным или охристым цветом, определяющим позитивное зрительское восприятие.

Большая серия линогравюр была выполнена по сюжетам произведений Чингиза Айт­матова. Здесь внимание автора фиксируется на одном образе, как, например, в работе «Манкурт» («И дольше века длится день»), где обезумевший сын бросается с саблей на мать, чтобы убить ее. А Казангап – многое переживший старый чабан – предстает в визуальной интерпретации художника в образе мудрого лиса.

Запечатлеть бег времени

Со временем стиль Батухана Баймена усложняется. Художник углубляется в философские и нравственные постулаты бытийности конно-кочевой цивилизации, расширяя горизонты ее исторической преемственности и трансформации. Композиции работ предельно наполняются фигуративными образами. Главный акцент делается на людях и конях: они тесно взаимодействуют в бурном потоке жизни.

В насыщенном изобразительными мотивами пространстве можно увидеть фантастических крылатых животных, крылатых барсов, батыров, мудрого аксакала, играющих малышей, сцены кокпара, предметы кочевого быта, знакомые степные и горные растения… Крылатые кони повторяют образы знаменитого сакского звериного стиля, а фигуры барсов или горных козлов часто скручиваются в горизонтальную восьмерку – символ бесконечности, как это делали древние сакские мастера в своих золотых изделиях.

Фигуры людей и животных одновременно и условны, и узнаваемы. Их сложные, напряженные ракурсы, остро выразительный рисунок воспринимаются как предельное проявление внутренней силы и энергии. Экспрессия композиции, ее мощный энергетичес­кий посыл обусловливаются пластической выразительнос­тью линий и форм, усиленной контрастным сочетанием белого и черного.

При обилии и пластическом многообразии сюжетов и образов композиция не распадается на отдельные фрагменты. Умелое оперирование художественным инструментарием позволяет автору складывать все эти пазлы воедино – в целостную картину мира конно-кочевой цивилизации, наполненную бурными событиями, кровавыми сражениями, бесконечными перекочевками. Тогда динамика времени выстраивалась под топот копыт, а человек ощущал себя частью великого вечного Тенгри. Тогда мудрые слова аксакалов почитались так же, как и законы природы.

Автор проводит линию преемственности с наскальной графики Тамгалы, через скифо-­сакский звериный стиль, завоевания гуннов и тюрков, культурное наследие Золотой Орды, традиционное творчество казахских народных мастеров. Он громко заявляет в XXI веке о наследии предков и миссии современников сохранять и приумножать его в новое время. При этом Батухан Баймен говорит на актуальном современном художественном языке, никого не повторяя и не уводя в архаику.

Горизонты воплощения

Грандиозность замыслов, как и сложившийся авторский стиль, требовали расширения горизонтов воплощения. Художнику становится тесно в тех размерах, в которых он работал. После ранних работ метрового размера произведения сначала достигли двух метров по большой стороне, затем 2 х 4 м, 2 х 6 м. Самая большая работа – 2 х 8 м! А в настоящее время создается графическое полотно длиной 15 м по мотивам поэмы известного­ казахского поэта Машхура Жусупа Копейулы.

Когда-то станковая линогравюра в интерпретации художника превратилась в грандиозный объект, подобный фреске или сграффито. Поэтому вполне уместно вводить новый термин в графическом искусстве – «монументальная графика».

По традиционной технологии линогравюры автор-художник наносит на специальном линолеуме рисунок и прорезает штихелями матрицу. Печать тиража осуществляют обученные мастера-печатники на специальном станке. Автор следит за качеством исполнения, чтобы не было нарушения в печатном оттиске.

Этот процесс невозможен для работ Баймена. Сегодня в Казах­стан не поступает линолеум для художественного творчества. Мастер использует турецкий бытовой линолеум, но работать с ним можно только в холодную погоду, так как летом материал становится мягким и его нельзя обработать штихелями. Для линогравюр большой площади не подходят и обычные станки. Поэтому печатать приходится вручную, каждый раз с индивидуальным подходом.

Материалом для печати Батухан Баймен выбрал бамбуковую ткань вьетнамского или индийского производства. Краска используется типографская. Ее распределение по поверхности графической матрицы должно учитывать глубину резца и много других важных деталей. Весь технологический процесс разработан самим автором после долгих поисков и экспериментов. Это сложная и трудоемкая работа, требующая много времени, сил и внимания.

Художник работает один, без помощников, так как мастерству обучить непросто. Надо пройти длинный путь поисков и ошибок, надежд и разочарований, когда любое несоответствие может погубить задуманное. Поэтому пока никто, кроме самого автора, не владеет данной техникой. И можно смело утверждать, что искусство Батухана Баймена уникально как в пластическо-образном языке, так и в авторской методике исполнения.

На соискание Государственной премии РК выдвинуты пять монументальных шедевров Батухана Баймена, созданных в последние годы. Каждое из произведений самостоятельно и самобытно, а объединяет их авторская стилистика и техника. Это цветные линогравюры «Беззаботные дни» (145 х 500 см), «Наурыз» (по мотивам стихотво­рения Абая, 145 х 500 см), «Я – казах. Умирал и рождался я тысячу раз» (165 х 600 см), линогравюры «Битва Яджужд и Маджужд» (165 х 600 см), «Игры кочевников» (200 × 800 см).

Эти и многие другие работы графика в разные годы экспонировались как в Казахстане (Алматы, Астана, Шымкент), так и за рубежом. Персональные выставки Батухана Баймена с успехом работали в Германии (Берлин), Турции (Стамбул), Кыргызстане (Бишкек), Узбекистане (Ташкент), Республике Кипр (Никосия), Азербайджане (Баку)…

В 2026-м выставка «Nомад: черное и белое» проходила в Казани, Альметьевске, Уфе.

Зрителей разных стран неизменно завораживает философский месседж Баймена, сложность и насыщенность его фигуративных композиций, их напряженная контрастная гармония. Они стремятся разгадать смысл этой картины мира – давно ушедшего, но живущего в глубинах душ и вдруг представшего перед ними в драматическом водовороте событий и человеческих взаимосвязей.

Батухан Баймен – академик Академии художеств Казахстана, Академии художеств России, Mondial Art Аkademia (Франция), Международной гуманитарной академии «Европа-Азия», действительный член Академии художников тюркского мира (Турция).

На открытии персональной выставки в Казани (2026) ректор Международного института культуры и мира, президент Академии «Европа-Азия», посол мира UPF Энгель Ризакович Тагиров подчеркнул: «Батухан Баймен разрушает стереотипы о кочевой культуре. Живя одновре­менно в прошлом, настоящем и будущем, он заново открывает современникам дыхание степной цивилизации для нового осмысления».