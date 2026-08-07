Тюркский культурный код в произведениях Батухана Баймена Статьи,На соискание Государственной премии РК 7 августа 2026 г. 1:36 Камилла Ли, заслуженный деятель РК, член Международной ассоциации художественных критиков при ЮНЕСКО Масштабные линогравюры мастера поистине уникальны Оттиск смыслов Батухан Баймен – один из крупнейших художников-графиков Казахстана, известный общественный деятель. Он имеет большой опыт руководителя художественно-производственными организациями, им выполнено значительное количество работ в области монументальной и камерной скульптуры и архитектуры малых форм. Но его главное призвание – линогравюра (печать на линолеуме). Именно по этой специализации он окончил факультет художественной графики Шымкентского педагогического института им. М. О. Ауэзова. Этот вид печатной графики, активно развивавшийся в ХIХ и ХХ веках, сегодня почти забыт. Обращаются к нему редкие энтузиасты, понимающие и ценящие специфику выразительности линогравюры, владеющие технологией производства. Батухан Баймен разработал собственный уникальный авторский метод, повторить который не может никто в мире. На раннем этапе он выставлял станковые графические работы в этой технике размером чуть больше метра по большой стороне. Матрицу резал сам и сам печатал на станке, все глубже погружаясь в возможности печатного линолеума. Отойдя от традиционной для линографики бумаги, материалом для печати практически сразу избрал ткань, имеющую хорошие возможности для качественного исполнения. А темой его произведений навсегда стал тюркский мир, его история, мифология, культура, прошлое, настоящее и будущее. Художник работает в основном сериями, так как в один лист не укладывается грандиозность его замыслов. Он начал экспонировать свои работы во второй половине 80-х годов. Одна из ранних серий – «Геноцид» (1987), в которую вошли работы «Голодомор», «Репрессии», «Желтоксан», – сразу привлекла внимание специалистов и общественности. Серия не стала иллюстрацией исторических событий. Их драматическая канва воплощена в сложной композиционно-образной структуре, выстроенной взаимодействием фигур, не конкретизированных, а имманентных происходившему. Черно-белый цвет усилил экспрессию и выразительность художественно-пластического языка, подчеркивая, документализируя реальность изображенного. Следующие серии посвящались казахскому быту, сценам из жизни родного аула. Здесь царила уже совсем другая эмоциональная атмосфера. Сюжетная линия строилась на множестве отдельных сцен, гармония и покой объединяли общий быт, людей, их любовь к родному дому. И это подчеркивалось красным или охристым цветом, определяющим позитивное зрительское восприятие. Большая серия линогравюр была выполнена по сюжетам произведений Чингиза Айтматова. Здесь внимание автора фиксируется на одном образе, как, например, в работе «Манкурт» («И дольше века длится день»), где обезумевший сын бросается с саблей на мать, чтобы убить ее. А Казангап – многое переживший старый чабан – предстает в визуальной интерпретации художника в образе мудрого лиса. Запечатлеть бег времени Со временем стиль Батухана Баймена усложняется. Художник углубляется в философские и нравственные постулаты бытийности конно-кочевой цивилизации, расширяя горизонты ее исторической преемственности и трансформации. Композиции работ предельно наполняются фигуративными образами. Главный акцент делается на людях и конях: они тесно взаимодействуют в бурном потоке жизни. В насыщенном изобразительными мотивами пространстве можно увидеть фантастических крылатых животных, крылатых барсов, батыров, мудрого аксакала, играющих малышей, сцены кокпара, предметы кочевого быта, знакомые степные и горные растения… Крылатые кони повторяют образы знаменитого сакского звериного стиля, а фигуры барсов или горных козлов часто скручиваются в горизонтальную восьмерку – символ бесконечности, как это делали древние сакские мастера в своих золотых изделиях. Фигуры людей и животных одновременно и условны, и узнаваемы. Их сложные, напряженные ракурсы, остро выразительный рисунок воспринимаются как предельное проявление внутренней силы и энергии. Экспрессия композиции, ее мощный энергетический посыл обусловливаются пластической выразительностью линий и форм, усиленной контрастным сочетанием белого и черного. При обилии и пластическом многообразии сюжетов и образов композиция не распадается на отдельные фрагменты. Умелое оперирование художественным инструментарием позволяет автору складывать все эти пазлы воедино – в целостную картину мира конно-кочевой цивилизации, наполненную бурными событиями, кровавыми сражениями, бесконечными перекочевками. Тогда динамика времени выстраивалась под топот копыт, а человек ощущал себя частью великого вечного Тенгри. Тогда мудрые слова аксакалов почитались так же, как и законы природы. Автор проводит линию преемственности с наскальной графики Тамгалы, через скифо-сакский звериный стиль, завоевания гуннов и тюрков, культурное наследие Золотой Орды, традиционное творчество казахских народных мастеров. Он громко заявляет в XXI веке о наследии предков и миссии современников сохранять и приумножать его в новое время. При этом Батухан Баймен говорит на актуальном современном художественном языке, никого не повторяя и не уводя в архаику. Горизонты воплощения Грандиозность замыслов, как и сложившийся авторский стиль, требовали расширения горизонтов воплощения. Художнику становится тесно в тех размерах, в которых он работал. После ранних работ метрового размера произведения сначала достигли двух метров по большой стороне, затем 2 х 4 м, 2 х 6 м. Самая большая работа – 2 х 8 м! А в настоящее время создается графическое полотно длиной 15 м по мотивам поэмы известного казахского поэта Машхура Жусупа Копейулы. Когда-то станковая линогравюра в интерпретации художника превратилась в грандиозный объект, подобный фреске или сграффито. Поэтому вполне уместно вводить новый термин в графическом искусстве – «монументальная графика». По традиционной технологии линогравюры автор-художник наносит на специальном линолеуме рисунок и прорезает штихелями матрицу. Печать тиража осуществляют обученные мастера-печатники на специальном станке. Автор следит за качеством исполнения, чтобы не было нарушения в печатном оттиске. Этот процесс невозможен для работ Баймена. Сегодня в Казахстан не поступает линолеум для художественного творчества. Мастер использует турецкий бытовой линолеум, но работать с ним можно только в холодную погоду, так как летом материал становится мягким и его нельзя обработать штихелями. Для линогравюр большой площади не подходят и обычные станки. Поэтому печатать приходится вручную, каждый раз с индивидуальным подходом. Материалом для печати Батухан Баймен выбрал бамбуковую ткань вьетнамского или индийского производства. Краска используется типографская. Ее распределение по поверхности графической матрицы должно учитывать глубину резца и много других важных деталей. Весь технологический процесс разработан самим автором после долгих поисков и экспериментов. Это сложная и трудоемкая работа, требующая много времени, сил и внимания. Художник работает один, без помощников, так как мастерству обучить непросто. Надо пройти длинный путь поисков и ошибок, надежд и разочарований, когда любое несоответствие может погубить задуманное. Поэтому пока никто, кроме самого автора, не владеет данной техникой. И можно смело утверждать, что искусство Батухана Баймена уникально как в пластическо-образном языке, так и в авторской методике исполнения. На соискание Государственной премии РК выдвинуты пять монументальных шедевров Батухана Баймена, созданных в последние годы. Каждое из произведений самостоятельно и самобытно, а объединяет их авторская стилистика и техника. Это цветные линогравюры «Беззаботные дни» (145 х 500 см), «Наурыз» (по мотивам стихотворения Абая, 145 х 500 см), «Я – казах. Умирал и рождался я тысячу раз» (165 х 600 см), линогравюры «Битва Яджужд и Маджужд» (165 х 600 см), «Игры кочевников» (200 × 800 см). Эти и многие другие работы графика в разные годы экспонировались как в Казахстане (Алматы, Астана, Шымкент), так и за рубежом. Персональные выставки Батухана Баймена с успехом работали в Германии (Берлин), Турции (Стамбул), Кыргызстане (Бишкек), Узбекистане (Ташкент), Республике Кипр (Никосия), Азербайджане (Баку)… В 2026-м выставка «Nомад: черное и белое» проходила в Казани, Альметьевске, Уфе. Зрителей разных стран неизменно завораживает философский месседж Баймена, сложность и насыщенность его фигуративных композиций, их напряженная контрастная гармония. Они стремятся разгадать смысл этой картины мира – давно ушедшего, но живущего в глубинах душ и вдруг представшего перед ними в драматическом водовороте событий и человеческих взаимосвязей. Батухан Баймен – академик Академии художеств Казахстана, Академии художеств России, Mondial Art Аkademia (Франция), Международной гуманитарной академии «Европа-Азия», действительный член Академии художников тюркского мира (Турция). На открытии персональной выставки в Казани (2026) ректор Международного института культуры и мира, президент Академии «Европа-Азия», посол мира UPF Энгель Ризакович Тагиров подчеркнул: «Батухан Баймен разрушает стереотипы о кочевой культуре. Живя одновременно в прошлом, настоящем и будущем, он заново открывает современникам дыхание степной цивилизации для нового осмысления». #Батухан Баймен #соискание премии #линогравюры