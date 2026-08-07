Идет по городу трамвай

Павлодарский трамвай давно перестал быть просто общественным транспортом. Это один из самых узнаваемых символов города, который особенно дорог самим павлодарцам. Многие гости, приезжая сюда впервые, фотографируют яркие вагоны: вечерами, с яркой подсветкой, они становятся частью­ городского пейзажа – как с открытки.

Сегодня на линии ежедневно выходят более 80 вагонов, которые перевозят около 45 тыс. пассажиров – в год выходит примерно 15 млн. Первый рейс начинается в 5.27 утра, а последние трамваи возвращаются в депо за полночь, гораздо позже большинства рейсовых автобусов. Они доставляют работников крупных предприятий на смену и обратно, связывают город с дачными массивами, и тысячи павлодарцев ценят этот транспорт за надежность, стабильность и предсказуемость.

Для водителя трамвая Надежды Пироговой эта работа стала важной частью жизни. В трамвайное управление она пришла 5 августа 1990 года – девушке тогда не было и 20 лет. В этот день Надежда поступила на курсы водителей трамвая. Выбор профессии, говорит она, был сделан по зову сердца: подала документы и осталась здесь на всю жизнь. Надежда вспоминает, что, впервые переступив порог учебного класса и увидев настоящую кабину трамвая, испытала почти детский восторг. И признается: удивительно, но это чувство ей удалось сохранить спустя 35 лет работы.

«Люблю эту работу до безумия. Даже не представляю себя в другой профессии», – улыбаясь, говорит теперь уже опытный водитель.

Обучение оказалось гораздо сложнее, чем может показаться со стороны. Многие считают, что управлять трамваем просто: маршрут задан рельсами, а значит, остается только вести вагон вперед. На самом деле будущие водители изучают правила дорожного движения, устройство трамвая, правила технической эксплуатации, основы безопаснос­ти и медицинской подготовки. Только после этого их допускают к самостоятельной работе на линии.

Свой первый самостоятельный рейс Надежда Пирогова выполнила 1 января 1991 года и помнит его до сих пор: за окном бушевал буран, а волнение было таким, что, кажется, его невозможно унять даже спустя десятилетия. И сразу же пришло чувство огромной ответственности – за людей, которых она везла, за доверенную ей технику.

С тех пор сменились поколения вагонов, изменилась маршрутная сеть, появились новые технологии. Когда Надежда только пришла в профессию, стрелки на путях водители переводили вручную. Тогда казалось, что иначе быть не может. Сегодня достаточно нажать кнопку в кабине – и автоматика сама переводит стрелку.

В среднем за пультом управления трамваем Надежда проводит семь-восемь часов в день. График работы у нее построен «в разрыв»: чтобы после наиболее напряженных периодов в часы пик у водителя была возможность отдохнуть и затем вновь выйти на линию максимально собранным. Ведь в этой профессии главное – безо­пасность пассажиров. К слову, последние шесть лет Надежда Пирогова является бригадиром водителей, работающих по такому графику.

Трамвайное управление давно­ стало для нее вторым домом. Здесь работают друзья, с которыми пройдены десятилетия, сложился коллектив, который она называет своей семьей. Предприятие, в прошлом году отметившее свое 60-летие, всегда оставалось одним из системообразующих для города – сейчас здесь трудятся почти 500 человек. И даже в тяжелые 1990-е продолжало стабильно работать, а сотрудникам выдавали заработную плату именно деньгами.

С этим местом связано немало теплых воспоминаний. Надежда рассказывает, что в свое время на территории предприятия была большая теплица, где выращивали огурцы, помидоры и даже розы. У мамы нашей героини день рож­дения 2 января, и случалось, что в сильный мороз дочь везла ей под шубой свежий букет, срезанный после смены именно в теплице трамвайного управления.

Много лет большую часть смен Надежда Пирогова работает на сдвоенных трамваях, так называемых системах, которые в часы пик доставляют сотрудников крупных предприятий в промышленную зону и возвращают их домой после окончания смены. И конечно же, большинство знают уже в лицо и по именам. Водители помнят, на какой остановке обычно выходит тот или иной пассажир, здороваются с ними, иногда успевают перекинуться парой фраз. А если кто-то неожиданно проезжает свою остановку, это сразу замечают – значит, сегодня у человека изменились планы.

Даже во время пандемии, когда работа общественного транспорта была серьезно ограничена, трамваи продолжали выходить на линию. Для тысяч сотрудников предприятий они оставались единственной возможностью вовремя добраться до работы и вернуться домой, а для дачников – единственным разрешенным способом доехать до своих шести соток.

За 35 лет работы наша героиня перевезла тысячи пассажиров. Она говорит, что уважение к каждому человеку, который входит в вагон, всегда было и остается главным правилом ее работы.

– Я горжусь своей профессией. Люблю людей, которых вожу уже столько лет. Для меня очень важно, чтобы пассажиры чувствовали себя спокойно и безопасно, – подчеркивает водитель.

А тем, кто впервые приезжает в Павлодар и хочет понять, почему горожане так любят свой трамвай, она советует не искать объяснений в цифрах или фактах – нужно просто сесть в вагон и проехать несколько остановок. Тогда сразу почувствуешь эту атмосферу и поймешь, что трамвай для Павлодара – это гораздо больше, чем просто общественный транспорт.

Сегодня павлодарский трамвай продолжает развиваться. Даже Президент Казахстана

Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в регион в 2022 году подчеркнул, что этот экологичный вид транспорта необходимо сохранить, а трамвайную систему – расширять и модернизировать.

В ближайшее время в Павлодаре начнут строить новую линию в самый молодой и быстрорасту­щий микрорайон Достык. Ее особенностью станет отсутствие контактной сети: по маршруту будут курсировать трамваи, способные часть пути преодолевать на автономном ходу. Для новой линии город приобрел десять современных низкопольных вагонов белорусского производства. Еще до начала строительства они вышли на действующие маршруты, и их уже успели оценить и пассажиры, и водители. Просторный салон, современный дизайн, климат-контроль и удобство для маломобильных горожан делают поездки комфортнее, а водителям в новых кабинах легче и удобнее работать.