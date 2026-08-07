Ставка на инженеров

Республиканская конкурсная комиссия официально утвердила итоги распределения государственных образовательных грантов на новый учебный год. По данным Министерства науки и высшего образования, ключевым фактором при формировании госзаказа стала реальная потребность рынка труда в квалифицированных кадрах.

Как пояснила заместитель председателя Комитета высшего и после­вузовского образования Жанна Есинбаева, приоритет в этом году отдан техническим профессиям. Львиная доля – 60% от общего объема грантов – направлена на подготовку специалистов инженерно-технического профиля. Педагогические специальности получили 20% мест, и еще 20% распределены между остальными направлениями обучения.

Всего на программы бакалавриата выделено около 75 тыс. образовательных грантов.

Борьба за бесплатное обучение оказалась напряженной: на конкурс было подано порядка 127 тыс. заявлений от абитуриентов. Распределение мест происходило на конкурсной основе по результатам ЕНТ, с учетом выбранных вузов, образовательных программ и установленных законом льготных квот.

Официальные списки обладателей грантов будут опубликованы на информационном ресурсе Министерства науки и высшего образования, а также на страницах министра Саясата Нурбека в социальных сетях.