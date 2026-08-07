Ставка на инженеров Образование 7 августа 2026 г. 1:30 Асель Катранова 60% грантов направлено на подготовку специалистов технического профиля. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Республиканская конкурсная комиссия официально утвердила итоги распределения государственных образовательных грантов на новый учебный год. По данным Министерства науки и высшего образования, ключевым фактором при формировании госзаказа стала реальная потребность рынка труда в квалифицированных кадрах. Как пояснила заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Жанна Есинбаева, приоритет в этом году отдан техническим профессиям. Львиная доля – 60% от общего объема грантов – направлена на подготовку специалистов инженерно-технического профиля. Педагогические специальности получили 20% мест, и еще 20% распределены между остальными направлениями обучения. Всего на программы бакалавриата выделено около 75 тыс. образовательных грантов. Борьба за бесплатное обучение оказалась напряженной: на конкурс было подано порядка 127 тыс. заявлений от абитуриентов. Распределение мест происходило на конкурсной основе по результатам ЕНТ, с учетом выбранных вузов, образовательных программ и установленных законом льготных квот. Официальные списки обладателей грантов будут опубликованы на информационном ресурсе Министерства науки и высшего образования, а также на страницах министра Саясата Нурбека в социальных сетях. #Образование #гранты #инженеры