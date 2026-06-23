Госслужащие соревновались в эрудиции

Как сообщил глава управления Руслан Каюпов, цель мероприятия – расширение сферы применения государственного языка, популяризация национальных ценностей и укрепление партнерских связей.

Участники конкурса поделились на семь команд, каждая из которых пыталась поразить жюри эрудицией, смекалкой, логикой и скоростью мышления. Увлекательный и динамичный квиз прошел в пять этапов. Участникам предстояло найти правильные ответы на вопросы и задания туров: Quiz time – об истории Кызылординской области, «Картинки говорят» – о народных пословицах, «Таинственная мелодия» – определить названия песен и их авторов, «Познай личность» – по фотографиям, цитатам, наводящей информации назвать имена известных людей и «Кино time» – по отрывкам угадать название фильмов.

По итогам конкурса самой эрудированной была признана команда «Яксарт» (управление государственных закупок). Второе место заняла команда «Рухтастар» (управление по делам религий), третье – команда «Қаржы ордасы» (управление экономики и финансов).

Поощрительными призами были также отмечены команды «Өнер қырандары» (управление культуры, архивов и документации), «Қамқорлық» (управление координации занятости и социальных программ), «Монолит» (управление строительства, архитектуры и градостроительства) и «Арғымак» (управление ветеринарии).