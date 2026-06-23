День государственного служащего отмечается в Казахстане

- Дорогие друзья! 23 июня в Казахстане отмечается День государственного служащего. Этот профессиональный праздник является знаком признательности всем, кто ежедневно трудится во благо страны и общества. Как отмечал наш Президент, служение государству – это почетная и ответственная миссия. Государственные служащие вносят важный вклад в обеспечение Закона и Порядка, защиту прав и интересов граждан, - отметила министр.

Аида Балаева подчеркнула, что государственная служба требует высокой ответственности, профессионализма, честности и преданности своему делу. От качества этой работы зависят эффективность проводимых реформ, доверие общества и устойчивое развитие страны.

- Сегодня Казахстан последовательно движется по пути построения Справедливого и Сильного государства. В основе этих преобразований лежит новая Конституция, в которой принцип справедливости проходит красной линией. Особая роль в реализации этих принципов принадлежит государственным служащим. Их труд, компетентность и гражданская ответственность являются важным вкладом в развитие страны.

Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Днем государственного служащего! Желаю крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых успехов в служении народу Казахстана, - заключила вице-премьер.





