С учетом реальных потребностей граждан

В Астане по инициативе Агентства РК по делам государственной службы прошел международный форум GovHR Forum 2026 «Человек. Потенциал. Общественные ценности в эпоху цифровизации и искусственного интеллекта».

фото предоставлено ПС АДГС

В работе форума, ставшего площадкой для обмена опытом и обсуждения современных подходов к развитию госслужбы, приняли участие более 50 экспертов из 20 стран – это лидеры госуправления, IT-специалис­ты, эксперты в сфере управления человеческими ресурсами, цифровизации и ИИ. Участники обсудили вопросы совершенствования HR-процессов и кадровой политики, внедрения цифровизации и искусственного интеллекта в систему управления, предотвращения коррупции и повышения качества госуслуг.

Открывая мероприятие, председатель Агентства РК по делам государственной службы Дархан Жазыкбай зачитал обращение Главы государства, поздравившего участников форума с его открытием. Президент отметил, что Казахстан придает большое значение утверждению принципов меритократии, обеспечивает прозрачность кадровых процессов, продвигает высокие стандарты профессиональной этики и антикоррупционной культуры, а также формирует ценности честнос­ти и добропорядочнос­ти в государственном секторе.

В свою очередь глава АДГС отметил значимость международного диалога для выработки инновационных решений в сфере государственной службы. Он подчеркнул: проводимые в Казахстане конституционные и институциональные реформы формируют новую философию госуправления, основанную на открытости, профессионализме и учете реальных потребностей граждан.

Дархан Жазыкбай также рассказал о масштабной цифровой трансформации кадровых процессов. Так, конкурс­ные процедуры полностью переведены в цифровой формат, сроки отбора сокращены до 5–7 рабочих дней, благодаря чему уровень участия граждан в конкурсах вырос в 3,5 раза по сравнению с традиционной системой отбора.

Особое внимание уделяется развитию цифровых компетенций государственных служащих: в рамках программы AI Qyzmet обучение современным инструментам искусственного интеллекта прошли более 52 тыс. административных госслужащих.

Напомнил спикер и о законодательных новеллах. Например, новый Закон «О государственной службе» предусматривает горизонтальное карьерное продвижение для служащих корпуса «Б», обязательную индексацию заработной платы не реже одного раза в три года, а также автоматическое объявление конкурса в случаях, когда вакантная долж­ность остается незамещенной более трех месяцев.

Уже после, в кулуарах форума, Дархан Жазыкбай определил основную цель форума – превратить государственный аппарат в высокотехнологичное общество в соответствии с поручениями Президента. А потому системно, начиная с прошлого года, создается масштабная площадка для обмена опытом в сфере работы с человеческими ресурсами и развития человеческого капитала, на которой Казахстан готов и перенимать мировой опыт, и делиться своими прак­тиками.

– Наша цель – не только учиться, но и самим учить, стать нацией, которая задает новые подходы. Казахстанская система государственной службы в настоящее время признана в качестве своеобразной инновационной обсерватории, большого новаторского проекта, и многие зарубежные коллеги уже проявили к ней интерес, – рассказал председатель АДГС.

Делиться, обсуждать и совершенствовать – с таким наст­роем приехал на форум управляющий директор колледжа государственной службы из Великобритании Кристофер Нг.

– Тема форума как никогда актуальна, она затрагивает вопросы цифровой транс­формации и искусственного интеллекта, которые не имеют территориальных границ. А потому нам есть что обсудить, что порекомендовать друг другу, – поделился гость форума.

Кристофер Нг убежден: человек в любом случае останется центральной фигурой в трансформационном вихре. Опасения, будто искусственный интеллект со временем сможет полностью выместить человеческий функционал, излишни. Тем не менее такие встречи важны для понимания того, что можно предпринять сообща для более эффективной работы.